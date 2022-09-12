Lưu Khải Uy ẩn ý 'hối hận' khi ly hôn Dương Mịch, không muốn xa con gái

Sao quốc tế 12/09/2022 12:10

Dù đã ly hôn được nhiều năm, Lưu Khải Uy dường như vẫn hối hận về quyết định để Dương Mịch rời xa mình.

Lưu Khải UyDương Mịch đã ly hôn được 4 năm, kể từ đó sự nghiệp của minh tinh họ Dương ngày càng thăng hoa, nhưng chồng cũ của cô thì hoàn toàn ngược lại. Để cứu rỗi sự nghiệp của mình, mới đây Lưu Khải Uy đã tham gia vào show sống còn Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai 2.

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Lưu Khải Uy trong show sống còn Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai 2 - Ảnh: Internet

Thực tế, Lưu Khải Uy không phải bị lãng quên đến mức "flop" mà nam diễn viên đã tự mình gác lại sự nghiệp để chăm lo cho con gái Tiểu Gạo Nếp. Sau khi cha mẹ ly hôn, bé Tiểu Gạo Nếp sống cùng với gia đình Lưu Khải Uy và được cha mẹ anh chăm lo. Cũng vì lý do này mà Dương Mịch luôn bị réo tên vào các topic liệt kê các ngôi sao vô trách nhiệm với con cái của mình.

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Cư dân mạng cho rằng, người đau khổ và thiệt thòi nhất trong cuộc ly hôn của Lưu Khải Uy và Dương Mịch chính là bé Tiểu Gạo Nếp vì không một đứa trẻ nào lại muốn sống xa cha mẹ cả. Dù Dương Mịch vẫn thường xuyên bay đến Hong Kong để thăm Tiểu Gạo Nếp nhưng cô cũng không thể bên cạnh cô bé đến khi trưởng thành và đồng hành cùng con trong nhiều giai đoạn cuộc sống. Không những vậy, Lưu Khải Uy hiện đang đi những bước đầu trở lại làng giải trí, tương lai anh sẽ không thể dành nhiều thời gian cho con gái được.

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Lưu Khải Uy được cho là đã hối hận vì ly hôn với Dương Mịch - Ảnh: Internet

Trong chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mới đây, Lưu Khải Uy đã tâm sự rằng: "Nếu chúng tôi có thể nghĩ nhiều hơn về Tiểu Gạo Nếp, có lẽ đã không đến mức phải ly hôn!". Câu nói này của nam tài tử được cho là đang ám chỉ việc anh không hề muốn phải ly hôn với Dương Mịch.

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Vì muốn chăm sóc con gái và để con theo học tại Bắc Kinh Dương Mịch đã bàn bạc với Lưu Khải Uy và nhận được sự đồng ý từ chồng cũ.

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