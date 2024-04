Lưu Diệc Phi giảm 6,5 kg trong 5 ngày, sắc vóc hiện tại khiến khán giả kinh ngạc

Mới đây, loạt ảnh hậu trường Diệc Phi quay quảng cáo cho một hãng trang sức thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Hàng nghìn khán giả nhận xét so với giai đoạn đầu năm 2023 đến nay, nữ diễn viên đã thon gọn, tràn đầy sức sống hơn.

Trong bộ váy bó sát khiến Lưu Diệc Phi khoe trọn những đường cong nóng bỏng, nữ tính. Khán giả tung hô Lưu Diệc Phi có vẻ đẹp khỏe mạnh, khác với trào lưu phải thật gầy đang thịnh hành hiện tại. Sau đó, từ khóa "phương pháp giảm cân của Lưu Diệc Phi" cũng nhanh chóng nhận được hơn 40 triệu lượt xem.

Lưu Diệc Phi lúc ghi hình Đến nơi có gió, phim chiếu năm 2023, lúc đó diễn viên nhận nhiều bình luận vóc dáng mũm mĩm, vòng eo to. "Thần tiên tỷ tỷ xứ Trung" từng chia sẻ cô có thể trạng dễ tăng cân. Tuy nhiên, trong những lúc không phải đóng phim, nữ diễn viên sống thảnh thơi, không gò bó bản thân. Do đó, thân hình Lưu Diệc Phi từng bị đánh giá kém thon gọn, bờ vai to ngang với các diễn viên nam.

Từ khi giảm cân, Diệc Phi thường đăng các bức ảnh mặc croptop, khoe vòng eo. Hiện tại Lưu Diệc Phi đã nghiêm túc hơn trong việc giảm cân, quản lý cơ thể. Sắp tới, khán giả gặp nữ diễn viên trong phim Câu chuyện của hoa hồng. Bạn diễn của Lưu Diệc Phi là những tài tử nổi tiếng như Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân, Bành Quán Anh, Đồng Đại Vi. Hồi tháng 3, diễn viên cho biết chưa nhận dự án phim mới, hiện nghỉ ngơi, dự sự kiện và ghi hình quảng cáo.