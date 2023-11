Loạt phim Hoa ngữ khó lên sóng trong năm 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến cũng không thoát khỏi cảnh này!

An Lạc Truyện

Sở hữu 2 cái tên đình đám Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, An Lạc Truyện được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt khi phát sóng. Dù đã tiết lộ sẽ ra mắt trong năm 2022 nhưng phim đến nay vẫn chưa hoàn thành, nhiều lần đưa đi kiểm duyệt nhưng đều bị trả về chỉnh sửa.

Nguyên nhân là do tạo hình liên quan đến lịch sử của An Lạc Truyện gây ra nhiều tranh cãi. Cư dân mạng cho rằng đoàn làm phim sao chép hình ảnh của Nhật Bản, không giữ được tinh thần dân tộc.

"An Lạc Truyện" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Đế Hoàng Thư, nội dung kể về kế hoạch trả thù của nữ chính khi gia đình bỗng dưng bị đổ oan. So về nội dung và lớp lang, kết cấu các tuyến nhân vật thì "An Lạc Truyện" cũng chẳng hề thua kém Lang Nha Bảng (do Lưu Đào, Hồ Ca đóng chính).

Phù Đồ Duyên

Dự án Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính từng có tin đồn sẽ lên sóng vào cuối năm 2022. Song, phim vẫn chưa qua được vòng duyệt cuối cùng, bị trả về để chỉnh sửa nội dung và không kịp lên sóng như hứa hẹn. Nguyên nhân là do nội dung của Phù Đồ Duyên có nhạy cảm về vấn đề quyền lực của nhà vua, chính trị nên gây ra nhiều tranh cãi. Nhân vật của Vương Hạc Đệ là thái giám nhưng lại nắm trong tay mọi quyền hành, thậm chí còn có mối quan hệ với vợ vua.

Phù Đồ Duyên kể về câu giữa Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc quyền khuynh triều đình và tài nhân Bộ Âm Lâm, người vốn nên tuẫn táng (chôn sống) theo tiên đế. Số phận đáng lẽ buộc phải chết, Bộ Âm Lâm lại may mắn được tân hoàng nhìn trúng, được Tiêu Đạc cứu về sống trong Tiêu phủ. Cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng ngại vì thân phận, đành chôn sâu tình cảm này.