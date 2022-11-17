Loạt phim Hoa ngữ khó lên sóng trong năm 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến cũng không thoát khỏi cảnh này!

Mặc dù đã quay xong được 2 năm nhưng dự án "Ngọc Cốt Dao" đã qua nhiều lần chỉnh sửa, cắt ghép vẫn chưa qua khỏi vòng xét duyệt nên không thể có lịch phát sóng chính xác. Chính vì vậy, nhiều người nói rằng đây chính là phimcổ trang bị "đắp chiếu" lâu nhất. Tuy nhiên, bộ phim vẫn không hề có dấu hiệu "mất nhiệt" khi sở hữu đỉnh lưu Tiêu Chiến . Dù chưa lên sóng nhưng phim đã chính thức cán mốc 4 triệu lượt đặt xem trước, luôn vào top những tác phẩm "dự bạo".

Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa. Chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên hoàn hảo, sinh động hơn. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh, cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao cao tại thượng ấy.

Ngọc Cốt Dao là bộ phim được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung kể về chuyện tình đầy sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn).

An Lạc Truyện

Sở hữu 2 cái tên đình đám Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, An Lạc Truyện được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt khi phát sóng. Dù đã tiết lộ sẽ ra mắt trong năm 2022 nhưng phim đến nay vẫn chưa hoàn thành, nhiều lần đưa đi kiểm duyệt nhưng đều bị trả về chỉnh sửa.

Nguyên nhân là do tạo hình liên quan đến lịch sử của An Lạc Truyện gây ra nhiều tranh cãi. Cư dân mạng cho rằng đoàn làm phim sao chép hình ảnh của Nhật Bản, không giữ được tinh thần dân tộc.

"An Lạc Truyện" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Đế Hoàng Thư, nội dung kể về kế hoạch trả thù của nữ chính khi gia đình bỗng dưng bị đổ oan. So về nội dung và lớp lang, kết cấu các tuyến nhân vật thì "An Lạc Truyện" cũng chẳng hề thua kém Lang Nha Bảng (do Lưu Đào, Hồ Ca đóng chính).

Phù Đồ Duyên

Dự án Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính từng có tin đồn sẽ lên sóng vào cuối năm 2022. Song, phim vẫn chưa qua được vòng duyệt cuối cùng, bị trả về để chỉnh sửa nội dung và không kịp lên sóng như hứa hẹn. Nguyên nhân là do nội dung của Phù Đồ Duyên có nhạy cảm về vấn đề quyền lực của nhà vua, chính trị nên gây ra nhiều tranh cãi. Nhân vật của Vương Hạc Đệ là thái giám nhưng lại nắm trong tay mọi quyền hành, thậm chí còn có mối quan hệ với vợ vua.

Phù Đồ Duyên kể về câu giữa Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc quyền khuynh triều đình và tài nhân Bộ Âm Lâm, người vốn nên tuẫn táng (chôn sống) theo tiên đế. Số phận đáng lẽ buộc phải chết, Bộ Âm Lâm lại may mắn được tân hoàng nhìn trúng, được Tiêu Đạc cứu về sống trong Tiêu phủ. Cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng ngại vì thân phận, đành chôn sâu tình cảm này.