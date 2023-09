Liệu mối tình cổ tích của Kim Woo Bin và Shin Min Ah trong tác phẩm mới có đẹp như hiện thực? Người hâm mộ nóng lòng chờ đợi sự trở lại của "cặp đôi hoàn hảo" này

"Our Blues" là bộ phim kể về câu chuyện về một làng chài nhỏ ấm áp ở đảo Jeju và những mảnh đời thăng trầm khác nhau của 7 con người. Các nhân vật đều có tâm sự riêng nhưng họ đã gặp và sưởi ấm trái tim cho nhau, cùng hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ phim được cầm trịch bởi biên kịch Noh Hee Kyung và đạo diễn Kim Gyu Tae, bộ đôi đã làm nên thành công của "It’s Okay, That’s Love" và "That Winter, The Wind Blows".