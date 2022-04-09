Liệu mối tình cổ tích của Kim Woo Bin và Shin Min Ah trong tác phẩm mới có đẹp như hiện thực? Người hâm mộ nóng lòng chờ đợi sự trở lại của "cặp đôi hoàn hảo" này

"Our Blues" là bộ phim kể về câu chuyện về một làng chài nhỏ ấm áp ở đảo Jeju và những mảnh đời thăng trầm khác nhau của 7 con người. Các nhân vật đều có tâm sự riêng nhưng họ đã gặp và sưởi ấm trái tim cho nhau, cùng hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ phim được cầm trịch bởi biên kịch Noh Hee Kyung và đạo diễn Kim Gyu Tae, bộ đôi đã làm nên thành công của "It’s Okay, That’s Love" và "That Winter, The Wind Blows".

Đặc biệt, tác phẩm này càng làm tăng kỳ vọng của người hâm mộ khi cặp đôi đời thực lại xuất hiện trên phim. Tuy nhiên, ê-kíp sản xuất nói rằng tuyến tình cảm trong bộ phim sẽ khác xa với thực tế. Biên kịch Noh đã giải thích rõ điều này tại buổi ra mắt phim được tổ chức vào ngày 7.

Biên kịch Noh cho biết: "Khi casting, tôi có nói tuyến tình cảm trong phim sẽ khác đi và may là họ đều thấy ổn". Anh cũng nói thêm: "Tôi nghĩ đến hai người vì họ là những diễn viên rất xuất sắc".

MC Park Kyung Rim nói thêm: "Kim Woo Bin và Shin Min Ah là những người phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời tư".

Bộ phim "Our Blues" sẽ khởi chiếu trên đài tvN vào ngày 9/4 này.

Theo Dispatch