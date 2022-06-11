Liễu Hồng của Hoàn Châu Cách Cách: Rút khỏi làng giải trí đã lâu, ngày càng xinh đẹp, có gia đình hạnh phúc nhưng kín tiếng

Sao quốc tế 11/06/2022 10:00

Nếu so với Triệu Vy, Lâm Tâm Như hay Phạm Băng Băng thì có một người còn thành công hơn hết, trở thành “người chiến thắng” trong cuộc đời. Đó chính là Liễu Hồng – hiệp nữ xinh đẹp, dịu dàng do Trần Oánh thủ vai.

Đã hơn 20 năm kể từ ngày lên sóng, Hoàn Châu Cách Cách vẫn trở thành tác phẩm kinh điển khó quên trong lòng mình và nhiều khán giả. Thành công của phim không những giúp dàn diễn viên chính sự nghiệp “một bước lên mây” mà còn giúp dàn phụ được nhiều người biết đến.

Nếu so với Triệu Vy, Lâm Tâm Như hay Phạm Băng Băng thì có một người còn thành công hơn hết, trở thành “người chiến thắng” trong cuộc đời. Đó chính là Liễu Hồng – hiệp nữ xinh đẹp, dịu dàng do Trần Oánh thủ vai.

Liễu Hồng của Hoàn Châu Cách Cách: Rút khỏi làng giải trí đã lâu, ngày càng xinh đẹp, có gia đình hạnh phúc nhưng kín tiếng - Ảnh 1
Liễu Hồng – hiệp nữ xinh đẹp, dịu dàng do Trần Oánh thủ vai - Ảnh: Internet

 

Nhắc đến cái tên Liễu Hồng, có lẽ mọi người sẽ nhớ ngay đến câu chuyện của nàng với Tiêu Kiếm. Thế nhưng khi nhắc đến Trần Oánh thì có lẽ chẳng mấy ai biết đến cái tên này. Năm xưa diễn vai Liễu Hồng, Trần Oánh chỉ là một sinh viên năm 3. Khi đó phó đạo diễn Lưu Phương đến trường học để tìm diễn viên cho phim Hoàn Châu Cách Cách, vừa nhìn đã chọn trúng ngay cô.

Nhờ nét diễn linh động, chân thành và sâu sắc cùng nhan sắc xinh đẹp của mình, dù chỉ là vai nhỏ nhưng Trần Oánh vẫn biết cách tỏa sáng giữa dàn chính đầy nổi bật, danh tiếng được biết đến chỉ sau một đêm, là gương mặt để các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” sau này.

Liễu Hồng của Hoàn Châu Cách Cách: Rút khỏi làng giải trí đã lâu, ngày càng xinh đẹp, có gia đình hạnh phúc nhưng kín tiếng - Ảnh 2
Dù chỉ là vai nhỏ nhưng Trần Oánh vẫn biết cách tỏa sáng giữa dàn chính đầy nổi bật - Ảnh: Internet

 

Được biết, Trần Oánh có niềm đam mê với nghệ thuật từ nhỏ, chưa biết đi đã biết mô phỏng, bắt chước diễn xuất của người lớn. Năm lên 14, cô được đưa đến Quảng Châu để theo học lớp đạo tạo nghệ sĩ và trở thành gương mặt quen thuộc cho các nhãn hàng quảng cáo đến năm 16.

Và cũng bắt đầu từ thời khắc ấy, nữ diễn viên đã định bản thân nhất định sẽ đi trên con đường diễn xuất. Cô bắt đầu ý thức được việc phải nâng cao bản thân, không chỉ học diễn xuất không mà còn phải quan tâm đến âm nhạc, vũ đạo. Cuối cùng, Trần Oánh thuận lợi thi đỗ vào Học viên Hý Kịch Trung Ương. Sau sự thành công của Hoàn Châu Cách Cách, cô cũng nhận được nhiều lời mời cho các dự án hơn. Tuy đa phần cũng là vai phụ nhưng phim đều là chế tác lớn, điển hình phải kể đến như Luật Chính Giai Nhân; Danh Bổ Chấn Quan Đông...

Nổi tiếng, được mọi người yêu mến là thế nhưng Trần Oánh lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô kết hôn với chồng ngoài ngành và có 2 cô con gái. Sau khi thành gia lập thất, nữ diễn viên cũng dần rút lui khỏi giới giải trí, tập trung tinh thần và sức lực cho gia đình nhiều hơn, có được hạnh phúc thuộc riêng về mình.

Liễu Hồng của Hoàn Châu Cách Cách: Rút khỏi làng giải trí đã lâu, ngày càng xinh đẹp, có gia đình hạnh phúc nhưng kín tiếng - Ảnh 3
Sau khi thành gia lập thất, Trần Oánh cũng dần rút lui khỏi giới giải trí, tập trung tinh thần và sức lực cho gia đình nhiều hơn, có được hạnh phúc thuộc riêng về mình - Ảnh: Internet

 

Ở tuổi 45, Trần Oánh vẫn biết cách làm người khác phải ghen tỵ với nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng mỹ miều của mình. Nếu so với Triệu Vy bị hạn chế hoạt động tại showbiz, Lâm Tâm Như vướng tin đồn về đời tư và hôn nhân, Phạm Băng Băng đang trắc trở trong sự nghiệp thì Trần Oánh lại hạnh phúc trong cả sự nghiệp lẫn hôn nhân.

 

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Từ khóa:   Trần Oánh Triệu Vy Lâm Tâm Như Phạm Băng Băng vbiz

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