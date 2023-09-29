Liên tiếp thành công trong sự nghiệp, Thành Nghi bất ngờ 'dính phốt' từ trên trời rơi xuống

Sao quốc tế 29/09/2023 21:49

Thành Nghị đang là sao nam được săn đón nhất nhì Cbiz sau thành công của Liên Hoa Lâu. Đây là thành quả xứng đáng dành cho nỗ lực nhiều năm trời lăn lộn trong giới giải trí của nam diễn viên.

Mới đây, mạng xã hội weibo xôn xao khi paparazzi Trác Vỹ Qua Dương Dương - một tay săn tin hàng đầu Cbiz đã leak ra hình ảnh siêu âm đã được vài tuần tuổi, gợi ý sắp tới sẽ có “dưa” tình cảm bùng nổ giới giải trí. Gợi ý được đưa ra trước đó là sao nam 2 chữ sắp trở thành đỉnh lưu và đóng phim cổ trang. Từ những dữ kiện được "cánh săn ảnh" đưa ra, không ít khán giả đã nghĩ ngay đến Thành Nghị

Theo Trác Vỹ, tin này do nhà gái phanh phui chứ không phải do bản thân tự đào được. Tuy nhiên, có rất nhiều sao nam hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ có tên 2 chữ. Nhiều blogger còn đùa vui: “Liệu tin tức từ tin của ai có thể khiến Weibo tê liệt?” Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến bày tỏ đây chỉ là "dưa bở" không có căn cứ chính xác.

Liên tiếp thành công trong sự nghiệp, Thành Nghi bất ngờ 'dính phốt' từ trên trời rơi xuống - Ảnh 1

Không lâu sau đó, phòng làm việc của Thành Nghị đã ra văn bản bác bỏ tin đồn ác ý nói anh có con. Điều này khiến những người hâm mộ của Thành Nghị yên tâm hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, Thành Nghị còn bị "đào lại" loạt ảnh Thành Nghị giao lưu với fan. Không chỉ uống chung ly nước, nam diễn viên còn quỳ xuống mô phỏng hành động cầu hôn của các cặp đôi. Theo tiết lộ, đây đều là những fan nhà giàu đã bỏ ra số tiền lớn để có cơ hội đứng gần thần tượng. 

Liên tiếp thành công trong sự nghiệp, Thành Nghi bất ngờ 'dính phốt' từ trên trời rơi xuống - Ảnh 2Liên tiếp thành công trong sự nghiệp, Thành Nghi bất ngờ 'dính phốt' từ trên trời rơi xuống - Ảnh 3

Không dừng lại ở đó, loạt ảnh Thành Nghị ôm một người phụ nữ không rõ danh tính cùng file ghi âm có giọng nói của nam diễn viên cũng được tung ra. Nội dung cuộc đối thoại thể hiện sự quan tâm đến cô gái tên Thành Thành. Chính cô gái này cũng từng đăng tải trên mạng xã hội, khoe khoang về việc mình được ôm Thành Nghị.

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