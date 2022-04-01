Lee Jong Suk kỷ niệm 12 năm ra mắt - vẻ đẹp nam tính vẫn vẹn nguyên

Mới đây, nam diễn viên Lee Jong Suk đã đăng tải hình ảnh chụp cùng bó hoa chúc mừng kỷ niệm 12 năm ra mắt được fan gửi tặng. Dù gương mặt bị che bởi lớp khẩu trang nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của anh chàng.

Lee Jong Suk đã bày tỏ lòng biết ơn của mình khi được người hâm mộ tổ chức sự kiện kỷ niệm 12 năm debut.





Nam diễn viên Lee Jong-suk đã đăng một vài bức ảnh cùng dòng trạng thái: "Mình cảm ơn các bạn rất nhiều" trên Instagram của mình vào ngày 31.



Trong bức ảnh được chia sẻ, Lee Jong Suk chụp cùng một giỏ hoa hồng lớn mà anh ấy được tặng. Ngay cả khi đeo khẩu trang và đội mũ, vẻ đẹp nam tính và ấm áp của "chàng vịt" vẫn không bị giảm đi chút nào.



Để kỷ niệm 12 năm ngày ra mắt, Lee Jong Suk đã bày tỏ lòng biết ơn của mình thông qua việc xác nhận tham gia một sự kiện quảng cáo do người hâm mộ tổ chức.



Ngoài ra, Hiệp hội cứu trợ thiên tai Hope Bridge đưa thông báo diễn viên Lee Jong Suk đã quyên góp 100 triệu won để giúp đỡ cho các nạn nhân trong vụ cháy rừng Uljin Samcheok.

Theo Herald Economy

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