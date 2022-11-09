Làng giải trí Hoa ngữ lại thêm một năm 'thanh lọc' triệt để, loạt sao đình đám 'thân bại danh liệt' vì bê bối chấn động

Sao quốc tế 09/11/2022 11:53

Trong năm 2022, loạt ngôi sao đình đám Cbiz "bay sạch" sự nghiệp vì những bê bối về đời tư, tình ái, trốn thuế...

Những năm gần đây, hàng loạt nghệ sĩ Trung Quốc phải "bay màu" sự nghiệp vì scandal chấn động. Từ những vụ lùm xùm này khiến nhiều minh tinh lao dốc, có người còn vướng vòng lao lí vì cáo buộc nghiêm trọng. Đây cũng được coi là sự "thanh lọc" trong giới giải trí xứ Trung, là động thái chính từ cơ quan quản lý để xây dựng mục tiêu môi trường nghệ thuật lành mạnh.

Chỉ trong năm 2022, đã có hàng loạt vụ bê bối bị phát hiện, nhiều nghệ sĩ cũng lao đao, tan tành sự nghiệp vì tình ái, trốn thuế,... 

Đặng Luân

Đặng Luân từ một diễn viên nổi tiếng, được nhiều người yêu thích đã trở thành “điểm đen” trong giới giải trí. Nam chính “Hương mật tựa khói sương” bị tố trốn thuế, không hoàn thành nghĩa vụ công dân. 

Theo Sina, sau scandal trốn thuế gần 400 tỉ đồng, tài khoản Weibo của diễn viên và tài khoản Weibo công ty quản lý Đặng Luân bị xóa sổ. Tài khoản Douyin (TikTok phiên bản nội địa Trung Quốc) của anh cũng bị khóa vì "vi phạm nội quy mạng xã hội". Ngoài ra, loạt fanpage của Đặng Luân không còn tồn tại.

Nam diễn viên mất mọi hợp đồng quảng cáo, phải đền bù tiền hợp đồng cho nhiều thương hiệu. Việc Đặng Luận hoạt động nghệ thuật trở lại là điều khó có thể xảy ra. Hiện tại, sau scandal trốn thuế, người hâm mộ vẫn không quay lưng với Đặng Luân. Những hoạt động của diễn viên vẫn được đông đảo người hâm mộ theo dõi.

Làng giải trí Hoa ngữ lại thêm một năm 'thanh lọc' triệt để, loạt sao đình đám 'thân bại danh liệt' vì bê bối chấn động - Ảnh 1

Viên Băng Nghiên

Viên Băng Nghiên có thể là trường hợp đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ. Theo đó, tờ Nhân dân nhật báo đã đưa tin việc công ty của Viên Băng Nghiên trốn thuế và phải nộp phạt 978.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 3,5 tỉ đồng). Tuy nhiên, đến nay, Viên Băng Nghiên vẫn chưa bị nhà sản xuất hay các đài truyền hình cấm sóng. 

Điều đáng nói là sau sau khi bị phanh phui chuyện trốn thuế, nữ diễn viên "Lưu ly mỹ nhân sát" chưa từng lên tiếng xin lỗi mà chỉ có văn phòng đại diện đưa ra thông báo. Trang Sina cho biết, công ty của Viên Băng Nghiên bị xử phạt trốn thuế từ cuối tháng 6 nhưng sau đó nữ diễn viên đã nhanh chóng tháo chạy và phủi sạch liên quan đến mình để bảo vệ tên tuổi về mặt pháp luật và danh tiếng trong giới giải trí. 

Làng giải trí Hoa ngữ lại thêm một năm 'thanh lọc' triệt để, loạt sao đình đám 'thân bại danh liệt' vì bê bối chấn động - Ảnh 2

Lý Dịch Phong

Nghiêm trọng nhất trong năm 2022 là scandal gây chấn động của Lý Dịch Phong. Nam diễn viên bị Cảnh sát Bắc Kinh nhiều lần bắt tạm giam về hành vi mua dâm bất hợp pháp.

Ngôi sao 8X bị tung hàng loạt hình ảnh và thông tin nhạy cảm khiến hình tượng sụp đổ một cách nhanh chóng. Ngay lập tức, các thương hiệu hợp tác với nam diễn viên, lễ trao giải… đều xoá tên và hình ảnh của Lý Dịch Phong khỏi nền tảng của mình. 

Scandal mua dâm khiến Lý Dịch Phong phải đền bù vì vi phạm hợp đồng, song mức tiền bồi thường không đáng kể so với khối tài sản lớn mà anh có được trong nhiều hoạt động nghệ thuật của mình.

Làng giải trí Hoa ngữ lại thêm một năm 'thanh lọc' triệt để, loạt sao đình đám 'thân bại danh liệt' vì bê bối chấn động - Ảnh 3

Dịch Dương Thiên Tỉ

Một trường hợp khác cũng gây ồn ào không kém là sự việc Dịch Dương Thiên Tỉ cùng La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú bị công chúng tẩy chay vì những lùm xùm xoay quanh chuyện thi vào biên chế của Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc. Không chỉ thế, trang QQ cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ có bảng điểm khá thấp, trong đó có 2 môn đạt điểm D nên đã đi cửa sau" để đỗ cấp ba với tư cách thí sinh có tài năng nghệ thuật.

Sau đó, MXH xứ Trung lại bất ngờ lan truyền một văn bản được cho là xuất phát từ tòa án, trên văn bản này, năm sinh của nam diễn viên là 1998 chứ không phải 2000 như trước nay mọi người lầm tưởng.

Ngay sau đó, nam diễn viên trẻ đã hứng không ít chỉ trích của khán giả thậm chí còn bị tẩy chay diện rộng. Từ một diễn viên trẻ có thực lực, thậm chí còn được mệnh danh "ông hoàng phòng vé", giờ đây Dịch Dương Thiên Tỉ phải đối mặt với scandal lớn nhất từ khi hoạt động nghệ thuật đến nay.

Làng giải trí Hoa ngữ lại thêm một năm 'thanh lọc' triệt để, loạt sao đình đám 'thân bại danh liệt' vì bê bối chấn động - Ảnh 4

Từ Khai Sính

Sự nghiệp và danh tiếng của Từ Khai Sính bị ảnh hưởng trầm trọng sau bê bối tình tay ba với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát. Tối 25/8, Trương Thiên Ái tung ghi âm nam diễn viên thừa nhận ngoại tình với cô gái khác, phản bội cô.

Bên cạnh đó, anh được cho là tán tỉnh Cổ Lực Na Trát khi chưa chấm dứt quan hệ với Trương Thiên Ái. Trước sức ép dư luận, Từ Khai Sính lên tiếng xin lỗi hai mỹ nhân.

Diễn viên bị chỉ trích là kẻ lăng nhăng, nhân phẩm kém và hứng chịu làn sóng tẩy chay từ cư dân mạng, nhãn hàng. Vai nam chính trong phim Take It, Till You Make It của Từ Khai Sính bị thay thế bằng Hàn Đông Quân. Các thương hiệu, đoàn phim bị ảnh hưởng, diễn viên 9X phải đền bù hợp đồng lên tới 7 triệu USD (164 tỷ đồng).

Làng giải trí Hoa ngữ lại thêm một năm 'thanh lọc' triệt để, loạt sao đình đám 'thân bại danh liệt' vì bê bối chấn động - Ảnh 5

Hết bị phong sát phải lui về ở ẩn, Đặng Luân vẫn chưa hết vận đen khi bị netizen đào lại loạt phát ngôn năm xưa

Hết bị phong sát phải lui về ở ẩn, Đặng Luân vẫn chưa hết vận đen khi bị netizen đào lại loạt phát ngôn năm xưa

Mới đây loạt phát ngôn năm xưa của Đặng Luân bất ngờ hot trở lại khi bị một số fan hâm mộ đào lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Đặng Luân Lý Dịch Phong Dịch Dương Thiên Tỉ Viên Băng Nghiên Từ Khai Sính sao hoa ngữ bê bối Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hết bị phong sát phải lui về ở ẩn, Đặng Luân vẫn chưa hết vận đen khi bị netizen đào lại loạt phát ngôn năm xưa

Hết bị phong sát phải lui về ở ẩn, Đặng Luân vẫn chưa hết vận đen khi bị netizen đào lại loạt phát ngôn năm xưa

Hậu làm phim phản cảm, Trương Hàn chính thức bị đài Hồ Nam 'phong sát'

Hậu làm phim phản cảm, Trương Hàn chính thức bị đài Hồ Nam 'phong sát'

Dù không bị phong sát hậu trốn thuế, nhưng Viên Băng Nghiên hiện vẫn bị các đoàn làm phim 'tẩy chay' không thương tiếc

Dù không bị phong sát hậu trốn thuế, nhưng Viên Băng Nghiên hiện vẫn bị các đoàn làm phim 'tẩy chay' không thương tiếc

Lý Dịch Phong bị ngầm phong sát, tin đồn phạm tội tình dục là sự thật?

Lý Dịch Phong bị ngầm phong sát, tin đồn phạm tội tình dục là sự thật?

Đại Hoa Đán Châu Tấn bị tẩy chay vì hợp tác với Dịch Dương Thiên Tỉ?

Đại Hoa Đán Châu Tấn bị tẩy chay vì hợp tác với Dịch Dương Thiên Tỉ?

Nóng hổi và đầy hồi hộp khi "tra nam" mới nổi Từ Khai Sính có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen

Nóng hổi và đầy hồi hộp khi "tra nam" mới nổi Từ Khai Sính có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 48 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 48 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI