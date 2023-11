Nam diễn viên mất mọi hợp đồng quảng cáo, phải đền bù tiền hợp đồng cho nhiều thương hiệu. Việc Đặng Luận hoạt động nghệ thuật trở lại là điều khó có thể xảy ra. Hiện tại, sau scandal trốn thuế, người hâm mộ vẫn không quay lưng với Đặng Luân. Những hoạt động của diễn viên vẫn được đông đảo người hâm mộ theo dõi.

Viên Băng Nghiên

Viên Băng Nghiên có thể là trường hợp đặc biệt của làng giải trí Hoa ngữ. Theo đó, tờ Nhân dân nhật báo đã đưa tin việc công ty của Viên Băng Nghiên trốn thuế và phải nộp phạt 978.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 3,5 tỉ đồng). Tuy nhiên, đến nay, Viên Băng Nghiên vẫn chưa bị nhà sản xuất hay các đài truyền hình cấm sóng.

Điều đáng nói là sau sau khi bị phanh phui chuyện trốn thuế, nữ diễn viên "Lưu ly mỹ nhân sát" chưa từng lên tiếng xin lỗi mà chỉ có văn phòng đại diện đưa ra thông báo. Trang Sina cho biết, công ty của Viên Băng Nghiên bị xử phạt trốn thuế từ cuối tháng 6 nhưng sau đó nữ diễn viên đã nhanh chóng tháo chạy và phủi sạch liên quan đến mình để bảo vệ tên tuổi về mặt pháp luật và danh tiếng trong giới giải trí.

Lý Dịch Phong

Nghiêm trọng nhất trong năm 2022 là scandal gây chấn động của Lý Dịch Phong. Nam diễn viên bị Cảnh sát Bắc Kinh nhiều lần bắt tạm giam về hành vi mua dâm bất hợp pháp.

Ngôi sao 8X bị tung hàng loạt hình ảnh và thông tin nhạy cảm khiến hình tượng sụp đổ một cách nhanh chóng. Ngay lập tức, các thương hiệu hợp tác với nam diễn viên, lễ trao giải… đều xoá tên và hình ảnh của Lý Dịch Phong khỏi nền tảng của mình.

Scandal mua dâm khiến Lý Dịch Phong phải đền bù vì vi phạm hợp đồng, song mức tiền bồi thường không đáng kể so với khối tài sản lớn mà anh có được trong nhiều hoạt động nghệ thuật của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ

Một trường hợp khác cũng gây ồn ào không kém là sự việc Dịch Dương Thiên Tỉ cùng La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú bị công chúng tẩy chay vì những lùm xùm xoay quanh chuyện thi vào biên chế của Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc. Không chỉ thế, trang QQ cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ có bảng điểm khá thấp, trong đó có 2 môn đạt điểm D nên đã đi cửa sau" để đỗ cấp ba với tư cách thí sinh có tài năng nghệ thuật.

Sau đó, MXH xứ Trung lại bất ngờ lan truyền một văn bản được cho là xuất phát từ tòa án, trên văn bản này, năm sinh của nam diễn viên là 1998 chứ không phải 2000 như trước nay mọi người lầm tưởng.

Ngay sau đó, nam diễn viên trẻ đã hứng không ít chỉ trích của khán giả thậm chí còn bị tẩy chay diện rộng. Từ một diễn viên trẻ có thực lực, thậm chí còn được mệnh danh "ông hoàng phòng vé", giờ đây Dịch Dương Thiên Tỉ phải đối mặt với scandal lớn nhất từ khi hoạt động nghệ thuật đến nay.

Từ Khai Sính

Sự nghiệp và danh tiếng của Từ Khai Sính bị ảnh hưởng trầm trọng sau bê bối tình tay ba với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát. Tối 25/8, Trương Thiên Ái tung ghi âm nam diễn viên thừa nhận ngoại tình với cô gái khác, phản bội cô.

Bên cạnh đó, anh được cho là tán tỉnh Cổ Lực Na Trát khi chưa chấm dứt quan hệ với Trương Thiên Ái. Trước sức ép dư luận, Từ Khai Sính lên tiếng xin lỗi hai mỹ nhân.

Diễn viên bị chỉ trích là kẻ lăng nhăng, nhân phẩm kém và hứng chịu làn sóng tẩy chay từ cư dân mạng, nhãn hàng. Vai nam chính trong phim Take It, Till You Make It của Từ Khai Sính bị thay thế bằng Hàn Đông Quân. Các thương hiệu, đoàn phim bị ảnh hưởng, diễn viên 9X phải đền bù hợp đồng lên tới 7 triệu USD (164 tỷ đồng).