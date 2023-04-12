La Vân Hi xứng danh nam thần cổ trang, cân cả 3 vai trong phim mới

La Vân Hi xứng danh diễn viên thực lực khi đảm trách trọn vẹn trong cả ba tính cách nhân vật được cộng đồng mạng khen hết lời.

Trường Nguyệt Minh Tẫn đã đi được một phần ba chặn đường lấy bối cảnh tiên hiệp kể về thế giới bị ma thần Đạm Đài Tẫn đọa đày chìm trong giết chóc. Con gái của chưởng môn phái Hành Dương tông là Lê Tô Tô nhận sứ mệnh trở lại 500 năm trước, hóa thân thành tam tiểu thư Diệp Tịch Vụ của Diệp gia, ngăn cản Đạm Đài Tẫn trước khi hắn trở thành ma thần. 500 năm trước, Đạm Đài Tẫn hãy còn là một phàm nhân thân cô thế cô, là con tin của Chu quốc, là trượng phu của Diệp Tịch Vụ. Khi Diệp Tịch Vụ và Đạm Đài Tẫn đã yêu nhau, nàng tìm thời cơ, đâm diệt hồn đinh xong là có thể hoàn thành sứ mệnh.

Không có gì bàn cãi về kỹ xảo đồ họa lẫn phục trang được đầu tư vô cùng chỉnh chu và hoàn hảo. Bộ phim đã chào sân khá thành công với điểm douban ổn định. Có lẽ, ngoài sự đầu tư cho bộ phim về đạo cụ, kỹ thuật thì năng lực diễn viên là điều góp phần trọng yếu nâng tầm bộ phim trên màn ảnh rộng.

La Vân Hi (đảm vai chính) cân ba tính cách nhân vật một cách ấn tượng khiến nitizen có những thước phim mãn nhãn. Nếu vai Ma thần được anh thổi vào nét tính cách ma mị, độc ác nhưng không kém phần sắc sảo trong từng nét diễn hay vai diễn Đàm Đài Tẫn mang nét ưu sầu, thâm hiểm và có phân điên loạn. Trái với hai tuyến nhân vật này là vai Chiến thần Minh Dạ trầm ổn, quyết đoán, si tình khiến người xem vô cùng si mê.

Phim mạng CCTV cũng đã lên bài công nhận phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" là phim cổ trang tiên hiệp có độ hot nhất trong 3 năm trở lại đây. Chỉ số chiếu trong 3 ngày trên Đăng Tháp cũng là chỉ số cao nhất của phim tiên hiệp 3 năm gần đây khi vượt qua chỉ số của phim "Ngự Giao Ký", "Thương Lan Quyết" và "Trầm Vụn Hương Phai". Chỉ số Datawin của "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vẫn phá 2.331 sau mấy ngày lên sóng, chỉ số của Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) cũng đã phá 9.0 trên Vlinkage.

Cộng đồng mạng phẫn nộ trước thông báo phim của Bạch Lộc và La Vân Hi bị cắt 18 tập Trường Nguyệt Tẫn Minh bị quảng điện cắt 18 tập nay chỉ còn 40 tập khiến các fan vô cùng bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-van-hi-xung-danh-nam-than-co-trang-can-ca-3-vai-trong-phim-moi-571918.html