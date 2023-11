La Vân Hi - Nhậm Gia Luân đụng độ tạo hình: Người đẹp trai ngời ngời, kẻ bị chê

Mới đây trên trang mạng xã hội Weibo, Nhậm Gia Luân đăng tải loạt ảnh khoe mái tóc mới. Vẻ ngoài điển trai, kết hợp với mái tóc mới hợp với khuôn mặt càng khiến Nhậm Gia Luân nhận được nhiều sự khen ngợi của cư dân mạng.

Nhậm Gia Luân điển trai trong kiểu tóc mới, cư dân mạng nhìn lại thấy quen quen.

Trước đó,La Vân Hi cũng sở hữu mái tóc y chang Nhậm Gia Luân. Cũng chính vì điều này mà cả 2 được đặt lên bàn cân so sánh. Tuy nhiên netizen lại cho rằng La Vân Hi không phù hợp với kiểu tóc mới này, khiến khuôn mặt anh trông bị gầy đi rất nhiều.