Lạ đời, nam nữ chính Thương Lan Quyết cãi nhau chí chóe như học sinh tiểu học trong buổi livestream tuyên truyền phim?

Ekip phim Thương Lan Quyết đã tổ chức buổi phát sóng trực tuyến với sự tham gia của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân để tuyên cho phim. Khác với các cặp đôi thường khen ngợi nhau khi hợp tác chung, cả hai lại rất hay trêu chọc, thậm chí cãi nhau nhưng sau đó đều rất nhanh làm hòa.

Mới đây, đội ngũ sản xuất bộ phim truyền hình Thương Lan Quyết đã tổ chức buổi phát sóng trực tuyến với sự tham gia của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân để tuyên cho phim. Được biết xuyên suốt buổi livestream, cặp đôi Thương Lan Quyết đã có những màn tương tác vô cùng nhí nhảnh và đáng yêu, bùng nổ phản ứng hóa học ngọt ngào khiến dân tình đều không khỏi phấn khích. Thông qua quá trình hợp tác cùng nhau, có thể thấy Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ cùng các diễn viên trong phim không chỉ xem nhau là đồng nghiệp mà họ còn là những người bạn thân thiết, khi ở cạnh nhau thì trò chuyện vô cùng thoải mái, thậm chí đôi lúc còn cãi nhau.

Xuyên suốt buổi livestream, cặp đôi Thương Lan Quyết đã có những màn tương tác vô cùng nhí nhảnh và đáng yêu, bùng nổ phản ứng hóa học ngọt ngào khiến dân tình đều không khỏi phấn khích - Ảnh: Internet Khác với các cặp đôi thường khen ngợi nhau khi hợp tác chung, Vương Hạc Đệ cùng Ngu Thư Hân lại rất hay trêu chọc, thậm chí cãi nhau nhưng sau đó đều rất nhanh làm hòa. Do đó khi buổi phát sóng tối qua vừa bắt đầu, cả hai đã phải hứa với nhân viên công tác rằng sẽ không cãi nhau, không nói những lời không tốt về đối phương và không giận dỗi nhau. Trong lúc trò chuyện, Ngu Thư Hân dù tận mấy lần định quát Vương Hạc Đệ nhưng đã kịp kiềm chế để giữ đúng lời hứa lúc đâu.

Vương Hạc Đệ cùng Ngu Thư Hân lại rất hay trêu chọc, thậm chí cãi nhau nhưng sau đó đều rất nhanh làm hòa - Ảnh: Internet Mặc dù thường hay cãi nhau là vậy nhưng trên thực tế, cặp đôi trẻ cũng rất quan tâm đến đối phương. Hôm qua trong lúc đang livestream, khi áp phích in hình điện Ti Mệnh đằng sau bị sập, Ngu Thư Hân liền quay qua Vương Hạc Đệ nói: “Đông Phương Thanh Thương em bảo vệ chị tí đi”. Sau đó Vương Hạc Đệ cũng vừa vỗ vỗ đánh vào tấm áp phích vừa dỗ dành bạn diễn: “Được rồi, được rồi, không đau, không đau”. Theo đó, khán giả cũng rất thích thú trước sự đáng yêu của “cặp đôi tiểu học”. Mặc dù thường hay cãi nhau là vậy nhưng trên thực tế, cặp đôi trẻ cũng rất quan tâm đến đối phương - Ảnh: Internet Được biết, bộ phim Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ. Đông Phương Thanh Thương là đại ma đầu mạnh nhất tam giới, sau trận chiến với Xích Địa nữ tử bị trọng thương, phong ấn suốt vạn năm. Hoa Lan Nhỏ là tiểu hoa tiên bên cạnh Ti Mệnh, đơn thuần, lương thiện. Bộ phim Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet Vì một sự cố “nhỏ”, Hoa Lan Nhỏ vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Thương, phá giải phong ấn và trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với đại ma đầu. Nhiều ngày bên nhau, cả hai từ oan gia dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Thế nhưng, vì chấp niệm giải trừ chú thuật trên người và hồi sinh Xích Địa nữ tử, Đông Phương Thanh Thương buộc phải đánh đổi bằng sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ, khiến nàng nhiều lần tổn thương. Bấy giờ, thân phận của Hoa Lan Nhỏ dần sáng tỏ, Đông Phương Thanh Thương hóa ra là kẻ thù diệt tộc của nàng vạn năm trước. Cả hai vì yêu, vì hận mà dây dưa không dứt.

Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng IQIYI, trở thành phim chiếu mạng sở hữu độ phổ biến cao nhất năm nay Nền tảng phát sóng độc quyền IQIYI đưa tin cho biết độ phổ biến của drama cổ trang Thương Lan Quyết với sự tham gia đóng chính của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã chính thức cán mốc 10.000 điểm trên nền tảng.

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