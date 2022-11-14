Kỳ vọng chuyển hình thành công, phim của Dương Tử bất ngờ bị hoãn khởi quay vì lý do bất khả kháng

Sao quốc tế 14/11/2022 15:55

Cư dân mạng xôn xao trước thông tin bộ phim "199 tình yêu" do Dương Tử đóng chính bị hoãn khởi quay vì lý do bất khả kháng. Đây là cơ hội để cô nàng chuyển hình và thử sức với vai diễn có diễn biến tâm lý phức tạp hơn.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin bộ phim "199 tình yêu" do Dương Tử đóng chính bị hoãn khởi quay vì lý do bất khả kháng. Hiện tại, bộ phim tiếp theo đã được lên lịch là "Thừa Hoan Ký". Đây là bộ phim của Tencent Video được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của Diệc Thư.

Bộ phim kể về "cuộc sống mới" và "sự tái sinh" của mối quan hệ mẹ con đương đại. Dựa trên kinh nghiệm cuộc sống của những người con gái bình thường mà không bình thường để gửi gắm truyền tải thái độ của người phụ nữ trong thời kỳ phấn đấu độc lập mới. Chế tác đến từ Xưởng phim Mộng Kiến Sâm Lâm - một công ty con của Hoa Sách.

Kỳ vọng chuyển hình thành công, phim của Dương Tử bất ngờ bị hoãn khởi quay vì lý do bất khả kháng - Ảnh 1

Khác so với các dự án phim Dương Tử từng đóng trước đây, diễn biến tâm lý của nhân vật nữ chính Mạch Thừa Hoan rất phức tạp và sẽ là thách thức lớn đối với nàng tiểu hoa. Ngoài ra, vai diễn này cũng được nhận xét là trưởng thành hơn khi phải đối diện với cuộc hôn nhân đầy sóng gió.

Không chỉ giúp thay đổi hình tượng nhàm chán, nàng tiểu hoa 9x còn được thử sức với dòng phim hiện thực xã hội. Đây là cơ hội để cô nàng chuyển hình và thử sức với vai diễn có diễn biến tâm lý phức tạp hơn. Dù phía Dương Tử vẫn chưa đưa ra thông tin xác nhận, nhưng dân tình rất mong cô nàng có thể nhận dự án này. 

Kỳ vọng chuyển hình thành công, phim của Dương Tử bất ngờ bị hoãn khởi quay vì lý do bất khả kháng - Ảnh 2

"Thừa Hoan Ký" xoay quanh nữ chính Mạch Thừa Hoan. Cô là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc tính cách rất ưu tú, sau khi tốt nghiệp đại học thuận lợi vào cơ quan nhà nước, có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả, chuyện tình cảm ổn định. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường và ổn định cho đến khi sắp kết hôn. Người mẹ nhọc nhằn hiền hậu thường ngày đột ngột thay đổi thái độ và yêu cầu phải có một đám cưới thật long trọng cho con gái. Trải qua sự đấu tranh, ngay khi cô nghĩ rằng mọi thứ cuối cùng cũng có thể lắng xuống thì phía nhà chồng lại gặp biến cố, đám cưới phải hoãn lại.

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