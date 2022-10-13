Không hổ danh là những nữ thần showbiz xứ Trung, dàn mỹ nhân sở hữu nét đẹp tự nhiên vẫn làm netizen xuyến xao

Sao quốc tế 13/10/2022 10:51

Không cần phải can thiệp "dao kéo" những mỹ nhân Hoa ngữ này vẫn sở hữu những đường nét "vạn người mê", nhan sắc cực đỉnh.

Lưu Diệc Phi

Có thể nói rằng sau nhiều năm cống hiến trong ngành giải trí Hoa ngữ, cái tên Lưu Diệc Phi vẫn chưa hề hạ nhiệt mà giữ nguyên sức hút như xưa. Cô nàng hiện đã ngoài 30 nhưng nhan sắc vẫn gắn với những lời khen như "đẹp thoát tục", "thần tiên tỷ tỷ xứ Trung"... 

Không hổ danh là những nữ thần showbiz xứ Trung, dàn mỹ nhân sở hữu nét đẹp tự nhiên vẫn làm netizen xuyến xao - Ảnh 1

Từ khi gia nhập làng giải trí tới nay, Lưu Diệc Phi luôn gây chú ý bởi diện mạo xinh đẹp, thoát tục cùng khí chất trong sáng, thuần khiết. Cô cũng sở hữu sống mũi gồ lên rất đặc trưng, dù không hoàn hảo nhưng lại là điểm riêng không ai có được. Có lẽ nhờ nhan sắc bất bại ấy mà Diệc Phi không cần phẫu thuật thẩm mỹ vẫn xinh đẹp, tỏa sáng.

 Không hổ danh là những nữ thần showbiz xứ Trung, dàn mỹ nhân sở hữu nét đẹp tự nhiên vẫn làm netizen xuyến xao - Ảnh 2

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi luôn được yêu mến bởi khí chất dịu dàng, thanh tao, đời sống ít scandal. Cô cũng là một trong những ngôi sao đẹp tự nhiên, nói không với dao kéo. Hiện dù đã sinh con nhưng bà xã Ngô Kỳ Long liên tục lọt vào Top những ngôi sao quyến rũ. 

Không hổ danh là những nữ thần showbiz xứ Trung, dàn mỹ nhân sở hữu nét đẹp tự nhiên vẫn làm netizen xuyến xao - Ảnh 3

Gần đây khi tham gia vào dự án phim Nhất Niệm Quan Sơn, bà xã Ngô Kỳ Long lại một lần nữa "gây sốt" cõi mạng trong tạo hình bạch y tiên khí ngút ngàn, xứng danh "mỹ nhân cổ trang".

Không hổ danh là những nữ thần showbiz xứ Trung, dàn mỹ nhân sở hữu nét đẹp tự nhiên vẫn làm netizen xuyến xao - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh

Nữ thần sở hữu nhan sắc nổi bật ngay từ khi còn nhỏ, không ai khác chính là Triệu Lệ Dĩnh. Có thể nói, nhờ thành công của các dự án truyền hình, tên tuổi cùng hình ảnh của người đẹp họ Triệu càng được chú ý hơn bao giờ hết. Không cần nhờ tới phẫu thuật thẩm mỹ để lên hương nhan sắc, Lệ Dĩnh vẫn là gương mặt đẹp mĩ miều trong Cbiz toàn mỹ nhân.

Không hổ danh là những nữ thần showbiz xứ Trung, dàn mỹ nhân sở hữu nét đẹp tự nhiên vẫn làm netizen xuyến xao - Ảnh 5

Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh thuở mới chập chững vào nghề đã rất thanh thuần. Cho đến nay khi trở thành bà mẹ bỉm sữa, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hạng visual, trở nên mặn mà hơn. Đôi mắt to tròn, lông mi dài cùng khuôn mặt tròn đáng yêu là những điểm riêng biệt thu hút của Triệu Lệ Dĩnh.

 Không hổ danh là những nữ thần showbiz xứ Trung, dàn mỹ nhân sở hữu nét đẹp tự nhiên vẫn làm netizen xuyến xao - Ảnh 6

Đường Yên

Không phải tự dưng mà Đường Yên được fan hâm mộ nước ngoài đánh giá là 1 trong những nữ diễn viên Hoa Ngữ đẹp nhất. Cô từ khi sinh ra đã mang khí chất của 1 "nữ vương". Bản thân Đường Yên chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, vẻ đẹp của cô đến nay là tự nhiên.

Không hổ danh là những nữ thần showbiz xứ Trung, dàn mỹ nhân sở hữu nét đẹp tự nhiên vẫn làm netizen xuyến xao - Ảnh 7

Tuy diễn xuất lúc lên lúc xuống khiến cô không được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Thế nhưng, với nhan sắc của mình, cô cũng đã có được những vai diễn để đời. Phải kể đến tạo hình xinh đẹp trong "Cẩm Tú Vị Ương" của cô. Khi ấy cô đóng cặp cùng chồng hiện tại – diễn viên La Tấn. 

Không hổ danh là những nữ thần showbiz xứ Trung, dàn mỹ nhân sở hữu nét đẹp tự nhiên vẫn làm netizen xuyến xao - Ảnh 8

Lý Thấm

Bằng diễn xuất đa dạng, lại sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, mong manh, Lý Thấm được xem là một trong những "ngọc nữ" của làng giải trí Trung Hoa. Lý Thấm cũng là người biết gìn giữ hình ảnh của mình. Cô luôn xuất hiện trước công chúng với một phong cách thời trang trẻ trung. Là người chuộng vẻ đẹp tự nhiên, với các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo, Lý Thấm trở thành hình tượng là nữ thần trong trái tim của nhiều người. 

 Không hổ danh là những nữ thần showbiz xứ Trung, dàn mỹ nhân sở hữu nét đẹp tự nhiên vẫn làm netizen xuyến xao - Ảnh 9

Tên tuổi Lý Thấm gắn liền với các tác phẩm như Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, Bạch lộc nguyên, Hậu cung Như Ý truyện... Nói về nhan sắc, truyền thông thường miêu cả cô với những từ ngữ trong sáng, tinh khiết và ngọt ngào.

Không hổ danh là những nữ thần showbiz xứ Trung, dàn mỹ nhân sở hữu nét đẹp tự nhiên vẫn làm netizen xuyến xao - Ảnh 10

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