'Khi tình yêu gặp được Darwin' bắt đầu chiêu thương, dự kiến lên sóng quý 3/2023

Theo đó, nam diễn viên đã có dự án phim "Khi tình yêu gặp được Darwin" hợp tác cùng "nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam". Bộ phim đóng máy cuối năm 2022 nhưng cho đến hiện tại, chỉ dự kiến lên sóng năm 2023 và chưa có lịch chiếu chính thức. Đây là dự án đánh dấu sản phẩm về dòng phim hiện đại mà La Vân Hi tham gia nên khán giả càng nóng lòng chờ đợi diễn xuất cũng như tạo hình mới của nam diễn viên họ La trong dự án phim hiện đại này.

Thời gian gần đây, La Vân Hi là một trong những tên tuổi đang được chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ. Sau thành công vang dội của "Trường Nguyệt Tẫn Minh", những hoạt động mới của anh cũng luôn được khán giả quan tâm.

Ngoài sự tham gia của diễn viên chính La Vân Hi và Chương Nhược Nam, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên tiềm năng như Vương Dịch Đình, Lý Gia Hào, Tiễn Địch Địch, Triệu Mạnh Thư, Ngụy Thiên Tường.

Tuy nhiên, mới đây, thông tin "Khi tình yêu gặp được Darwin" đã bắt đầu chiêu thương khiến người hâm mộ vui mừng và cho rằng với tín hiệu này, phim sẽ có khả năng lên sóng vào quý 3/2023. Hiện cộng đồng mạng đang tràn đầy hy vọng bộ phim"Khi tình yêu gặp được Darwin" của La Vân Hi - Chương Nhược Nam sẽ sớm có thông tin ấn định ngày lên sóng chính thức.

"Khi tình yêu gặp được Darwin" của La Vân Hi - Chương Nhược Nam bắt đầu chiêu thương, dự kiến lên sóng quý 3/2023

La Vân Hi vai Cố Vân Tranh

Chương Nhược Nam vai Tô Vi An

Ngụy Thiên Tường vai Đỗ Vận Thành

Vương Dịch Đình vai Giang Mục Anh

"Khi tình yêu gặp được Darwin" kể về cuộc gặp gỡ định mệnh của Cố Vân Tranh (La Vân Hi thủ vai) và Tô Vi An (Chương Nhược Nam thủ vai). Cố Vân Tranh là một thiên tài y khoa chuyên về giải phẫu thần kinh, anh hiện là trưởng đoàn y tế của Bệnh viện Hoa nhân ở Châu Phi, cũng là phó giáo sư phẫu thuật thần kinh trẻ tuổi nhất ở Trung Quốc. Cố Vân Tranh vừa anh tuấn vừa có năng lực xuất sắc nên luôn là người thầy hướng dẫn mà nhiều sinh viên ngưỡng mộ.

Tiễn Địch Địch vai Ôn Nhiên

Lý Gia Hào vai Phương Minh Phàm

Triệu Mạnh Thư vai Lý Vạn Thông​

Tô Vi An không đơn thuần là một thông dịch viên mà cô còn là một sinh viên y khoa. Biết rằng bản thân mang theo căn bệnh di truyền Huntington, chỉ có thể sống 10-20 năm nữa, Tô Vi An đi khắp thế giới, đến tận châu Phi, nhiều lần liều mình cứu người. Tại đây cô gặp Cố Vân Tranh, cả hai nảy sinh tình cảm sau nhiều lần gặp gỡ, rồi kết hôn và sinh con. Hạnh phúc không được bao lâu, Tô Vi An cũng qua đời trong một cuộc thí nghiệm và thân xác của cô được hiến tặng cho viện nghiên cứu đúng như ước muốn lúc còn sống.