Đỉnh cao nhan sắc như Bạch Lộc, trang điểm lỗi nhưng vẫn nổi bật không tưởng trước camera trong tạo hình công chúa

Nhan sắc Bạch Lộc khiến netizen phát sốt trong tạo hình công chúa.

Thịnh điển GQ - một trong những đêm hội được mong đợi nhất tại Trung đã chính thức diễn ra vào ngày 15/12 vừa qua với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ như Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Điền Hi Vi,...

Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Góp mặt tại Đêm hội GQ, phong cách công chúa mới lạ của Bạch Lộc đã khiến netizen trầm trồ không thôi. Thời gian gần đây nhan sắc của Bạch Lộc luôn bị đặt dấu chấm hỏi khi lúc thì xinh đẹp ngất ngây nhưng lúc lại xuất hiện với diện mạo tụt sắc thấy rõ. Tuy nhiên, nhìn vào nữ diễn viên trong đêm hội hôm qua có thể nói mọi người đều đã có câu trả lời cho nhan sắc thực sự của cô nàng.

Nhiều người còn cho rằng những bức ảnh chụp Bạch Lộc tạo dáng trên thảm đỏ, dẫu chỉ là hình chụp vội cũng chẳng chỉnh sửa gì, nhưng vẫn hút mắt, thậm chí, so với ảnh đã qua photoshop, họ còn ưng ý hơn.

Nhan sắc đẹp bất chấp makeup bị lỗi của cô nàng - Ảnh: Internet

Bên cạnh vô số những lời khen ngợi, vài netizen vẫn có chút tiếc nuối cho Bạch Lộc khi cô bị makeup hại, vì phần đường chân tóc đánh phấn quá đậm, nên có cảm giác nàng tiểu hoa hệt như đội tóc giả và nhìn không được hợp khuôn cho lắm.

Trong lứa diễn viên trẻ hiện nay, Bạch Lộc đang nhận được rất nhiều kỳ vọng, lại thêm có sự hậu thuẫn của Vu Chính, nên tài nguyên phim ảnh của cô nàng khá tốt, chắc chắn ngày cô nàng vượt tuyến, trở thành diễn viên hạng A cũng sẽ không còn xa.

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