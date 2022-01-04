Idol Việt 'tranh top' xứ kim chi: Bùng nổ mạng xã hội, vượt mặt cả cựu thí sinh Produce 101 trên BXH xu hướng thế giới

Vào ngày 3 tháng 1, công ty chủ quản Yuehua Entertainment đã chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên của các thành viên nhóm nhạc nam TEMPEST. Fan Việt không khỏi vỡ òa khi Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) chính thức được xác nhận sẽ debut cùng nhóm. Có lượng fan quốc tế đông đảo sau chương trình I-LAND và nhận được sự ủng hộ hùng hậu của fan Việt tại quê nhà, Hanbin ngay lập tức làm “dậy sóng” mạng xã hội.

Chỉ sau vài phút công bố, Hanbin đã ngay lập tức leo lên top trending Twitter tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Thậm chí, cái tên Hanbin đã vươn lên vị trí số 1 top trending trên toàn thế giới và tại cả Mỹ, Philippines, Brazil và Mexico. Ở Việt Nam, cái tên quá đỗi thân thuộc Hưng cũng nằm chễm chệ trên top 10 trending hiện nay.

Hanbin chính thức ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc thần tượng TEMPEST

Cái tên Hanbin / Hưng phủ sóng khắp các top trending Twitter

So sánh lượt tương tác giữa các thành viên, đặc biệt là 2 anh chàng từng tham gia Produce 101 Season 2 là Euiwoong và Hyungseob, Hanbin cũng hoàn toàn áp đảo. Độ hot của các nam idol người Việt trên mạng xã hội hiện nay mạnh mẽ nhất nhờ vào số lượng tương tác.

Dù được công bố sau các thành viên khác, nhưng lượt tương tác của Hanbin hoàn toàn áp đảo, cao gấp đôi…

Tương tự như trên Twitter, lượt tương tác của Hanbin cao hơn rất nhiều…

Trước đó, Hanbin cũng nhiều lần lọt top xu hướng mỗi khi có nhất cử nhất động trên mạng xã hội. Niềm tự hào của Việt Nam hứa hẹn sẽ còn gây bão và có màn debut đầy bùng nổ với TEMPEST vào đầu năm 2022.

Cùng chờ đợi màn ra mắt chính thức của Hanbin trong thời gian sắp tới nhé

Nguồn, ảnh: TT, FB

Theo newsbeezer