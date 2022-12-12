Dù đã đến cuối năm 2022 nhưng những dự án của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn chịu cảnh 'nằm không đắp chiếu".

Địch Lệ Nhiệt Ba, diễn viên sinh năm 1992 tại Tân Cương, Trung Quốc, là một trong những tiểu Hoa đán nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút và khả năng diễn xuất tốt, cô nhanh chóng trở thành diễn viên trẻ gặt hái được nhiều thành công.

Trong những năm gần đây, những bộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên vô cùng quen thuộc với khán giả xem truyền hình. Mức độ nổi tiếng của mỹ nhân Tân Cương được thể hiện ở việc, tên của cô phủ sóng trong nhiều bộ phim nổi đình nổi đám. Thế nhưng, trong năm 2022, có vẻ như sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương không mấy thuận lợi. Theo đó, trong năm, khán giả vô cùng mong đợi 2 bộ phim An Lạc Truyện và Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba lên sóng. Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội một blogger bất ngờ chia sẻ bài viết cho biết An Lạc Truyện do Nhiệt Ba - Cung Tuấn đóng chính và dự án Công Tố Tinh Anh vẫn chưa qua được xét duyệt làm fan không khỏi hụt hẫng.

Trước đó, theo dự kiến, An Lạc Truyện có kế hoạch chiếu trong quý 4, tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa thấy tin tức gì. Bên cạnh đó, vào tháng 11/2021, vấn đề trang phục của nam chính Cung Tuấn trong An Lạc Truyện vướng lùm xùm về có nhiều chi tiết giống trang phục của người Nhật nên nhiều tin đồn cho rằng thời gian "nằm kho" của bộ phim cấp S của nền tảng YouKu sẽ còn dài. Về bộ phim Công Tố Tinh Anh thời gian trước còn được dự kiến ra mắt khán giả vào cuối tháng 9/2022, phim được phát sóng song song trên kênh CCTV và nền tảng Tencent Video. Cư dân mạng còn phát hiện, Công Tố Tinh Anh cũng nằm trong danh sách những bộ phim chuẩn bị được chiêu thương của đài truyền hình Chiết Giang. Trong khi đó, Công Tố Tinh Anh còn được xem là bộ phim đánh dấu bước chuyển hình của Địch Lệ Nhiệt Ba nên việc mãi chưa thông qua kiểm duyệt để phát sóng khiến khán giả không khỏi nôn nao.

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn công bố lịch lên sóng dự kiến, khán giả lo sợ 'vận xui' lặp lại như phim của Dương Mịch và Hứa Khải? Trên trang của Youku (nền tảng chiếu phim) vừa mới cập nhật thông tin An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính được xếp lịch phát sóng vào tháng 11 năm nay và bao gồm 40 tập phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ich-le-nhiet-ba-vuong-han-sao-choi-cuoi-nam-2022-tin-du-ap-en-lien-tuc-534042.html