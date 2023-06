Trong những năm gần đây, những bộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên vô cùng quen thuộc với khán giả xem truyền hình. Mức độ nổi tiếng của mỹ nhân Tân Cương được thể hiện ở việc, tên của cô phủ sóng trong nhiều bộ phim nổi đình nổi đám. Thế nhưng, trong năm 2022, có vẻ như sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương không mấy thuận lợi.

Theo đó, trong năm, khán giả vô cùng mong đợi 2 bộ phim An Lạc Truyện và Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba lên sóng. Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội một blogger bất ngờ chia sẻ bài viết cho biết An Lạc Truyện do Nhiệt Ba - Cung Tuấn đóng chính và dự án Công Tố Tinh Anh vẫn chưa qua được xét duyệt làm fan không khỏi hụt hẫng.