Địch Lệ Nhiệt Ba - Tiêu Chiến khiến fan thất vọng vì không thể nên duyên?

Một blogger đã bất ngờ đăng tải bài viết bày tỏ hy vọng Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác trong một dự án cổ trang với lý do khí chất của hai người rất hợp. Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến đều đang được đánh giá là hai tượng đài nhan sắc đỉnh lưu của màn ảnh Hoa ngữ. Việc hợp tác giữa cả hai được mong đợi sẽ sớm diễn ra và khuấy đảo các bảng xếp hạng phim ảnh trong tương lai.

Tiêu Chiến - Địch Lệ Nhiệt Ba được người hâm mộ mong đợi một màn hợp tác.

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba là hai ngôi sao Hoa ngữ đang được quan tâm hiện nay. Sức hút của họ được chứng minh qua lần xuất hiện ở đêm hội Weibo. Tuy nhiên, bên cạnh những khán giả ủng hộ, không ít ý kiến cho rằng, nếu Tiêu Chiến và Nhiệt Ba thực sự hợp tác sẽ gây ra tranh cãi lớn về phiên vị.