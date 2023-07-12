Địch Lệ Nhiệt Ba - Tiêu Chiến khiến fan thất vọng vì không thể nên duyên?

Sao quốc tế 12/07/2023 15:13

Người hâm mộ luôn kỳ vọng cả 2 sẽ có cơ hội hợp tác trong một tác phẩm.

Một blogger đã bất ngờ đăng tải bài viết bày tỏ hy vọng Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác trong một dự án cổ trang với lý do khí chất của hai người rất hợp. Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến đều đang được đánh giá là hai tượng đài nhan sắc đỉnh lưu của màn ảnh Hoa ngữ. Việc hợp tác giữa cả hai được mong đợi sẽ sớm diễn ra và khuấy đảo các bảng xếp hạng phim ảnh trong tương lai. 

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Tiêu Chiến - Địch Lệ Nhiệt Ba được người hâm mộ mong đợi một màn hợp tác. 

Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba là hai ngôi sao Hoa ngữ đang được quan tâm hiện nay. Sức hút của họ được chứng minh qua lần xuất hiện ở đêm hội Weibo. Tuy nhiên, bên cạnh những khán giả ủng hộ, không ít ý kiến cho rằng, nếu Tiêu Chiến và Nhiệt Ba thực sự hợp tác sẽ gây ra tranh cãi lớn về phiên vị.

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Địch Lệ Nhiệt Ba là tiểu hoa sở hữu lưu lượng khá lớn nhưng còn gây nhiều tranh cãi về diễn xuất.

Thế nhưng, 1 nguồn tin cho biết Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây không có khả năng hợp tác, hai bên cũng căn bản không quen biết và có mối quan hệ thân thiết như cư dân mạng đã đồn thổi trước đó. Mặc dù độ chính xác của nguồn tin chưa được chính thức làm rõ nhưng có thể thấy khán giả hiện đang cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. 

Địch Lệ Nhiệt Ba - Tiêu Chiến khiến fan thất vọng vì không thể nên duyên? - Ảnh 3
Tiêu Chiến đang là một trong những nam lưu lượng hàng đầu hiện nay. 

Hiện tại, Tiêu Chiến có phim cổ trang "Ngọc Cốt dao" đóng chính cùng Nhậm Mẫn đang phát sóng. Bên cạnh đó, "An Lạc truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính cùng Cung Tuấn cũng được lên sóng sau khi "Vụng trộm không thể giấu" kết thúc.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Tiêu Chiến khiến fan thất vọng vì không thể nên duyên? - Ảnh 4
Tiêu Chiến đang gây sốt màn ảnh với Ngọc Cốt Dao. 

Hồi cuối tháng 3 đã có tin đồn rằng Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt đang dự kiến ​​đóng vai chính trong phim cổ trang “Phong nguyệt bất tương quan".Dù không ít fan vui mừng khi cặp đôi này kết hợp với nhau nhưng một số khác lại không đồng tình. Bởi thời gian qua, họ là những cái tên gây ồn ào về mặt truyền thông.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Tiêu Chiến khiến fan thất vọng vì không thể nên duyên? - Ảnh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba đối đầu Tiêu Chiến với An Lạc Truyện kết hợp cùng Cung Tuấn. 
Bạn diễn chính với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao không được lòng khán giả

Bạn diễn chính với Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao không được lòng khán giả

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