Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị mỹ nhân cùng quê vượt mặt trong top '100 gương mặt đẹp nhất thế giới'

Mới đây, TC Candler – Chuyên trang đánh giá điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ đã công bố bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Trong năm 2022 này, Trung Quốc có 6 người đẹp lọt vào danh sách này.

Mới đây, TC Candler – Chuyên trang đánh giá điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ đã công bố bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Trong năm 2022 này, Trung Quốc có 6 mỹ nhân được "gọi tên" trong danh sách này.

Địch Lệ Nhiệt Ba nổi danh là "Mỹ nhân Tân Cương" với vẻ đẹp rực rỡ, quyến rũ. Vậy nên, trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2022 Địch Lệ Nhiệt Ba xếp hạng 78. Sở hữu gương mặt lai tây ấn tượng cùng phong cách thời trang biến hóa đa dạng, nữ diễn viên được nhiều người xưng tụng là Nữ hoàng sắc đẹp mới của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn xếp hạng sau Cổ Lực Na Trát. Cụ thể, trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2022, Cổ Lực Na Trát đã vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba và xếp ở hạng 64. Dù vậy, nhiều người lại không quá bất ngờ với kết quả này.

Cùng là những mỹ nhân đến từ Tân Cương vậy nên cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát đều sở hữu vẻ đẹp lai tây ấn tượng. Tuy nhiên, Cổ Lực Na Trát lại được nhận xét là có đường nét gương mặt hài hòa, mượt mà hơn. Chính vì vậy, dù là tạo hình trong phim cổ trang hay hiện đại thì nàng hoa tuyết Tân Cương này cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có 4 người đẹp khác cùng lọt top bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2022. Những mỹ nhân này là Tống Vũ Kỳ hạng 19, Ninh Nghệ Trác hạng 34, Thẩm Tiểu Đình hạng 50 và Phù Nhã Ngưng hạng 95.

'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' của làng giải trí Hoa ngữ gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư có khả năng thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba? Mới đây, cuộc thăm dò của truyền thông Hoa ngữ về những cái tên nằm trong "Tứ đại đỉnh lưu nữ thần của Cbiz" - tức nghệ sĩ nữ danh tiếng, có kết quả gây nhiều bất ngờ.

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