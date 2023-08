HOT: La Vân Hi - Bạch Lộc 'xuất ngoại', Trường Nguyệt Tẫn Minh sẽ lên sóng kênh truyền hình Trung Quốc tại Mỹ

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phim ảnh lan truyền thông tin "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của Bạch Lộc - La Vân Hi sẽ lên sóng trên đài truyền hình AAT TV (Asian American TV) - đài truyền hình tiếng Trung duy nhất tại bang Washingnton (Mỹ) trong thời gian sắp tới. Nhiều dân tình nhanh chóng nhận ra banner quảng bá của bộ phim đã xuất hiện trên trang chủ của đài truyền hình này.

Banner quảng bá của "Trường Nguyệt Tẫn Minh" đã xuất hiện trên trang chủ của đài truyền hình AAT TV (Asian American TV)

Dù đã chính thức phát sóng tập cuối từ tháng 5/2023, thế nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh" do La vân Hi và Bạch Lộc thủ vai chính vẫn không ngừng phá đảo các bảng xếp hạng. Vào đầu tháng 7/2023, nền tảng Maoyan công bố các bảng xếp hạng nhiệt độ cho các bộ phim truyền hình, phim chiếu mạng 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời thống kê bảng xếp hạng những nhân vật phim hot nhất. Theo đó, nhân vật Đạm Đài Tẫn của La Vân Hi trong “Trường Nguyệt Tẫn Minh" dẫn đầu bảng xếp hạng nhiệt độ nhân vật phim chiếu mạng với 10.713 điểm.