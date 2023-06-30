"Hot girl mặt nhựa" tái hôn lần thứ 4 sau khi mới bỏ chồng thứ 3 được vài tháng, phát ngôn khiến cộng đồng mạng phải ngã ngửa

Hàn An Nhiễm, nổi tiếng với biệt danh 'hot girl mặt nhựa' vì phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần, vừa lên xe hoa lần thứ 4, sau vài tháng chia tay chồng thứ 3.

Theo QQ, hôn lễ của Hàn An Nhiễm diễn ra ngày 29/6 tại Bắc Kinh. Lễ cưới có bố mẹ hai bên cùng những người bạn trên mạng xã hội của cô. Chồng thứ 4 của Hàn An Nhiễm là Tống Hạo Nhiên, kém tuổi cô dâu Chồng thứ 4 của Hàn An Nhiễm là Tống Hạo Nhiên, kém tuổi cô dâu, hai người hẹn hò từ cuối năm ngoái. Trong ngày cưới, anh quỳ lạy mẹ Hàn An Nhiễm để cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của bà. Mẹ hot girl nhắn nhủ chú rể phải đối xử tốt với con gái mình.

Hàn An Nhiễm sinh năm 1999 trong một gia đình bố mẹ ly hôn. Cô phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 14 tuổi, gương mặt như "búp bê lỗi" khiến cô bị gọi là "hot girl dao kéo", "hot girl mặt nhựa". Năm 2019, cô lấy chồng đầu và sinh con. Cuối năm 2019, họ ly hôn. Năm 2020, Hàn An Nhiễm kết hôn lần thứ hai rồi chia tay. Hàn An Nhiễm và chồng thứ hai Đến cuối năm 2021, Hàn An Nhiễm lấy chồng lần 3. Không ngờ cuộc hôn nhân này cũng ngắn ngủi vì người đẹp này bị "cắm sừng". Dù liên tiếp kết hôn ly hôn nhưng Hàn An Nhiễm không ngại chuyện này. Cô tìm chồng theo quan điểm "không hợp người này thì chọn người khác".

Hàn An Nhiễm lấy chồng lần 3 nhưng sau đó cũng ly hôn vì chồng 'cắm sừng' cô Hàn An Nhiễm được biết đến sau khi tham gia show truyền hình Biến hình kế (X-Change) của Trung Quốc. Sau show, cô phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt hoàn toàn thay đổi, trông như búp bê. Tuy nhiên, nhiều hình ảnh ngoài đời sau đó cho thấy cô có khuôn mặt thiếu tự nhiên. Tính đến tháng 5, cô đã sửa mặt hàng chục lần, vì thế cằm cô nhọn hoắt, mũi gần như "bất động" sau 6 lần chỉnh sửa, đôi môi sưng tấy, nét mặt cứng đờ. Nhiều người sau đó khuyên cô đừng chỉnh sửa nữa, nếu không sẽ "không nhìn nổi". Hàn An Nhiễm và con gái

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