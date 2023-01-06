Hoắc Kiến Hoa 'phát tướng' ở tuổi 44, còn đâu là nam thần đình đám một thời?

Sao quốc tế 06/01/2023 12:25

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như là cặp vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng cả về sự nghiệp lẫn đời sống.

Mới đây, trang Sina vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của vợ chồng Lâm Tâm NhưHoắc Kiến Hoa. Theo đó, cặp đôi đã "trốn con" ra ngoài hẹn hò nhân ngày đầu năm mới.

Trong ảnh, Hoắc Kiến Hoa mặc quần jean sẫm màu và áo len dài tay màu xám đậm, còn Lâm Tâm Như mặc chiếc áo phông màu hồng kết hợp với quần jean bó tôn lên đôi chân dài thon gọn. Cặp vợ chồng còn tình cảm khoác tay vào nhau khi tạo dáng chụp ảnh.

Hoắc Kiến Hoa 'phát tướng' ở tuổi 44, còn đâu là nam thần đình đám một thời? - Ảnh 1Hoắc Kiến Hoa 'phát tướng' ở tuổi 44, còn đâu là nam thần đình đám một thời? - Ảnh 2

 

Tuy nhiên, nhiều người bất ngờ trước dáng vẻ của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Dân mạng nhận ra nàng Tử Vy Cách Cách có phần gầy hơn trước. Cô để lộ đôi chân tong teo trước ống kính. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa lại béo lên trông thấy. Gương mặt anh tròn hơn và đỏ lên vì say rượu. Nhiều người tiếc nuối trước dáng vẻ điển trai chuẩn nam thần của Hoắc Kiến Hoa. Đa số cư dân mạng cho rằng việc Hoắc Kiến Hoa nghỉ đóng phim quá lâu đã khiến nam diễn viên sinh năm 1979 bỏ bê bản thân và không chăm chút tập luyện thể hình. 

Hoắc Kiến Hoa 'phát tướng' ở tuổi 44, còn đâu là nam thần đình đám một thời? - Ảnh 3Hoắc Kiến Hoa 'phát tướng' ở tuổi 44, còn đâu là nam thần đình đám một thời? - Ảnh 4

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như kết hôn vào giữa năm 2016. Đầu năm 2017, họ đón con gái đầu lòng Cá Heo Nhỏ. Suốt gần 7 năm sống chung nhà, cặp sao Hoa ngữ đình đám nhiều lần vướng tin đồn ly hôn.

 

Hiện tại, Hoắc Kiến Hoa dần rời ra showbiz, hạn chế nhận dự án mới. Còn Lâm Tâm Như hoạt động nghệ thuật tích cực trong vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Năm ngoái, nữ diễn viên đạt thành công với Hoa đăng sơ thượng, được trang Business Weekly khen ngợi giỏi nắm bắt xu hướng khi thành công kéo sự chú ý của khán giả quốc tế về với phim truyền hình Đài Loan. Hoắc Kiến Hoa cũng đảm nhận một vai phụ trong bộ phim này.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa rạng rỡ dự tiệc năm mới cùng bạn bè

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Vợ chồng Lâm Tâm Như vừa qua đã có buổi gặp mặt bạn bè nhân dịp năm mới 2023.

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