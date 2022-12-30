Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ cuộc sống hôn nhân, bộc bạch lý do chưa đi nghỉ tuần trăng mật sau đám cưới

Sao quốc tế 30/12/2022 10:15

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân đã có những trải lòng gây chú ý sau đám cưới với ông xã Phú Đạt.

Mới đây, vào ngày 28/12 vừa qua, Hoa hậu Ngọc Hân tiếp tục lên chức bà chủ khi góp vốn kinh doanh cùng em trai. Do đó, sau đám cưới, nàng hậu gần như không có thời gian cùng ông xã Phú Đạt đi hưởng trăng mật mà nhanh chóng quay trở lại công việc. 

Từng sụt 3kg vì lo lắng và chuẩn bị cho hôn lễ, Ngọc Hân than thở rằng, đến giờ cô vẫn chưa thể lấy lại cân nặng do lịch trình công tác quá dày đặc cùng khối lượng công việc lớn cần giải quyết. Người đẹp chia sẻ: “Nhiều khi tôi quên cả ăn uống vì mải mê chuẩn bị cho bộ sưu tập áo dài mùa Tết. Ngoài ra tôi còn nhận lời ghi hình cho một số chương trình Tết của các đài truyền hình nên lúc nào cũng rơi vào tình trạng thiếu ngủ”.

Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ cuộc sống hôn nhân, bộc bạch lý do chưa đi nghỉ tuần trăng mật sau đám cưới - Ảnh 1
Hoa hậu Ngọc Hân tâm sự sau đám cưới, cô liên tục bận rộn với công việc nên chưa sắp xếp đi hưởng tuần trăng mật với ông xã - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngoài ra, Ngọc Hân tiết lộ sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng cô gần như không thay đổi bởi trước khi tổ chức đám cưới, cả hai đã biết cách sắp xếp và phân bổ quỹ thời gian hợp lý để vừa phát triển sự nghiệp, vừa vun vén cho tổ ấm chung.

Hiện tại, chồng Ngọc Hân đang công tác tại Bộ Ngoại giao ở Hà Nội. Nếu không phải đi công tác xa, Ngọc Hân chỉ làm việc vào ban ngày, còn buổi tối cô về nhà nấu nướng để hai vợ chồng có thể quây quần bên mâm cơm gia đình và chia sẻ về một ngày làm việc với nhau. Cả hai dự định sẽ dành trọn dịp nghỉ tết âm lịch để thăm họ hàng, đồng thời đi du lịch, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.

 

Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ cuộc sống hôn nhân, bộc bạch lý do chưa đi nghỉ tuần trăng mật sau đám cưới - Ảnh 2
Ngọc Hân và ông xã trong đám cưới cách đây chưa lâu - Ảnh: FBNV

Chồng của Hoa hậu Ngọc Hân được biết là một nhân viên ngành ngoại giao. Anh kém cô một tuổi, từng có nhiều năm công tác tại nước ngoài trước khi trở về Việt Nam. Anh sở hữu ngoại hình khôi ngô tuấn tú và khá thư sinh. Vốn là công chức nhà nước nên anh khá kín tiếng về đời tư. Trên mạng xã hội, thi thoảng Phú Đạt mới chia sẻ hình ảnh của anh cùng Ngọc Hân và gia đình.

Cặp đôi bén duyên từ năm 2011 và từng một lần chia xa rồi tái hợp. Năm 2019, Ngọc Hân được ông xã cầu hôn và sau nhiều lần trì hoãn hôn lễ vì ảnh hưởng của dịch Covid, cả hai đã chính thức “về chung nhà”.

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