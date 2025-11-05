Hồ Ca ngưỡng mộ Dương Tử phi thường khi bị ngã 20 lần, quay dưới trời -20°C

Sao quốc tế 05/11/2025 08:30

Hồ Ca chia sẻ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần chuyên nghiệp, nỗ lực vượt giới hạn của đàn em trong quá trình quay phim khắc nghiệt kéo dài suốt 186 ngày

Mạng xã hội Trung Quốc đang “dậy sóng” với đoạn video đặc biệt ghi lại khoảnh khắc Hồ Ca ôm Dương Tử và dành cho cô những lời khen ngợi chân thành trong lễ đóng máy bộ phim “Cây sự sống” (Tree of Life). Nam diễn viên kỳ cựu xúc động nói: “Em thật phi thường".

Hành động này nhanh chóng lọt top tìm kiếm, trở thành chủ đề nóng trên Weibo.

Trong video, Hồ Ca - người đảm nhận vai Phó huyện trưởng dân tộc Tạng Đa Kiệt - đã chủ động tiến đến ôm Dương Tử, bạn diễn vào vai nữ cảnh sát tuần tra Bạch Cúc. Anh chia sẻ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần chuyên nghiệp, nỗ lực vượt giới hạn của đàn em trong quá trình quay phim khắc nghiệt kéo dài suốt 186 ngày.

Hồ Ca ngưỡng mộ Dương Tử phi thường khi bị ngã 20 lần, quay dưới trời -20°C - Ảnh 1

“Cây sự sống” được quay hoàn toàn tại Kekexili, Thanh Hải, vùng đất không người ở độ cao 4.800m so với mực nước biển, nơi lượng oxy chỉ còn khoảng 60% so với bình thường. Đoàn phim phải làm việc giữa thời tiết khắc nghiệt, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lên đến 45°C, bão cát và tuyết rơi thường xuyên. Nhà sản xuất Hồng Hồng Lượng gọi đây là “dự án có tỉ lệ thương vong cao nhất” của hãng Chính Ngọ Dương Quang. Xe cấp cứu túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn cho ê-kíp.

Dương Tử được ghi nhận đã từ chối diễn viên đóng thế, tự thực hiện toàn bộ các cảnh đuổi bắt trên tuyết ở nhiệt độ -20°C, ngã hơn 20 lần trong một ngày quay nhưng vẫn kiên trì hoàn thành. Nữ diễn viên cũng cắt tóc ngắn, để mặt mộc, chấp nhận tăng cân và để nguyên làn da nứt nẻ, ửng đỏ để thể hiện chân thật sự thay đổi của nhân vật Bạch Cúc - từ một nữ cảnh sát trẻ thành người bảo vệ sinh thái kiên cường suốt 10 năm.

Hồ Ca ngưỡng mộ Dương Tử phi thường khi bị ngã 20 lần, quay dưới trời -20°C - Ảnh 2

Hồ Ca - người nổi tiếng với tác phong nghiêm túc cũng nhập vai sâu sắc: anh sống cùng đội tuần tra, tự tay đào cảnh tuyết lở khiến hai bàn tay bị bỏng lạnh. Khi đoàn phim kết thúc, nam diễn viên viết trong lời chia tay: “Một cái cây lay động một cái cây khác, một thế hệ truyền tinh thần cho thế hệ kế tiếp”.

Trong phim, nhân vật Đa Kiệt của Hồ Ca là người thầy, người cha tinh thần dẫn đường cho Bạch Cúc - nhân vật của Dương Tử. Khi ông mất tích giữa hành trình bảo vệ rừng, Bạch Cúc tiếp nối sứ mệnh của ông, trở thành biểu tượng của ý chí và niềm tin.

Khoảnh khắc ôm nhau giữa tuyết của Hồ Ca và Dương Tử không chỉ là lời chúc mừng ngày đóng máy, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần lao động nghệ thuật chân chính. Khán giả nhận định “Cây sự sống” hứa hẹn sẽ là một trong những dự án truyền hình chạm đến trái tim người xem nhất năm 2026, khi được phát sóng trên nền tảng quốc gia Trung Quốc.

Vì sao Dương Tử được cho đang "học tập" Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp?

Vì sao Dương Tử được cho đang "học tập" Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp?

Dương Tử có tới 3 bộ phim đại nữ chủ (phim tập trung vào nhân vật nữ chính) được các nền tảng đầu tư mạnh tay là "Gia nghiệp", "Cây sinh mệnh" và "Ngọc lan nở hoa người lại tới".

