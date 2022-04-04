Hiệp hội những nữ diễn viên Cbiz sở hữu 'nhan sắc vạn người mê' nhưng khả năng diễn xuất lại 'ét o ét' khiến nhiều người quay xe ngay lập tức

Sao quốc tế 04/04/2022 18:10

Đều là những ngôi sao đình đám có lượng fan khổng lồ, nhưng hầu hết số lượng người hâm mộ đều đến từ vẻ đẹp của họ, thay vì tính chuyên môn trong công việc.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Hiệp hội những nữ diễn viên Cbiz sở hữu 'nhan sắc vạn người mê' nhưng khả năng diễn xuất lại 'ét o ét' khiến nhiều người quay xe ngay lập tức - Ảnh 1
Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba

 

Vốn nổi tiếng là một trong những 'minh tinh màn ảnh' thuộc thế hệ mới với nhan sắc lai Tây đẹp đến hoàn hảo của mình, không quá khó để cho Nhiệt Ba có thể chiếm được cảm tình từ phía khán giả ngay trong lần đầu họ nhìn thấy cô.

Tuy nhiên, vì nhan sắc cô quá nổi bật, khán giả đôi khi đã quên mất Địch Lệ Nhiệt Ba là một diễn viên. Sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí của Dương Mịch vào năm 2013, tại đây nữ diễn viên được nhận rất nhiều lời mời cho các dự án phim và cô nàng cũng đã tham gia rất nhiều vai diễn khác nhau. Tuy nhiên, số vai diễn nổi bật của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, một phần có lẽ đến từ khả năng diễn xuất vẫn còn khá non nớt của cô nàng khi một người cho rằng nữ diễn viên diễn quá đơ trong một số phân cảnh và không mai lại cảm xúc tốt nhất cho người xem.

Một số bộ phận khán giả cho rằng, cô nàng không chịu khả năng diễn xuất của mình dù cho đã nhận hàng ngàn lời phàn nàn về cách diễn của nữ diễn viên. 

Lưu Diệc Phi

Hiệp hội những nữ diễn viên Cbiz sở hữu 'nhan sắc vạn người mê' nhưng khả năng diễn xuất lại 'ét o ét' khiến nhiều người quay xe ngay lập tức - Ảnh 2
Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi

Nổi tiếng trong vai diễn ''Tiểu Long Nữ'' trong bộ phim Thần điêu đại hiệp 2006. Lưu Diệc Phi khiến cho khán giả phát cuồng vì nhan sắc của cô tại thời điểm đó. Thậm chí, cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ” và được vinh danh là một trong “Tứ tiểu Hoa đán” Trung Quốc năm 2009.

Cũng chính vì sở hữu nhan sắc thuộc hàng ''thần tiên'' nên khán giả đã quên mất khả năng diễn xuất của cô là không hay như thế nào. 

Bằng chứng là trong phim Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa (2017), Lưu Diệc Phi nhận vô vàn lời chê vì tạo hình phản cảm, lời thoại sáo rỗng, cách thoại không có điểm nhấn. Mặc dù được kỳ vọng cao khi có sự kết hợp với nam diễn viên Dương Dương, cô không mang lại nhiều thành công cho phim. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi vẫn nhận về cơn mưa lời chê bai khi biểu cảm trong phim vừa đơ, một màu và không mang lại cảm xúc cao nhất dành cho những 'mọt phim'.

Lưu Thi Thi

Hiệp hội những nữ diễn viên Cbiz sở hữu 'nhan sắc vạn người mê' nhưng khả năng diễn xuất lại 'ét o ét' khiến nhiều người quay xe ngay lập tức - Ảnh 3
Nữ diễn viên Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi nổi tiếng nhờ vẻ đẹp thanh khiết cùng hình tượng thục nữ trong loạt phim cổ trang đình đám như Nữ y Minh Phi truyện, Phong trung kỳ duyên,...Nữ diễn viên viên cũng vừa mới trở lại gần đây sau khoảng thời gian sinh con. 

Tuy nhiên, lần trở lại này có lẽ đang diễn ra theo một kịch bản mà người đẹp 35 tuổi không hề mong muốn một chút nào. Cụ thể, diễn xuất của Lưu Thi Thi bộ phim Tôi thân yêu lại nhận quá nhiều lời chê bai. Ngoài ra, biểu cảm của nữ diễn viên sinh năm 1987 cũng không được đánh giá cao với đôi mắt vô hồn, gượng gạo cùng đài từ chưa trôi chảy.

 

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Từ khóa:   diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Diệc Phi Lưu Thi Thi nữ diễn viên Trung Quốc Cbiz

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