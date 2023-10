Hé lộ một khoảnh khắc của La Vân Hi - Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen liên tưởng đến couple Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính đã chính thức lên sóng sau thời gian chờ đợi ‘mòn mỏi’ của khán giả. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Được biết, couple Bác Quân Nhất Tiêu (Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác) được khán giả yêu thích từ sau bom tấn Trần Tình Lệnh. Dù bộ phim lên sóng từ năm 2019 nhưng đến hiện tại cặp đôi vẫn giữ sức hút lớn trong lòng khán giả. Đồng thời, bộ phim cũng đưa Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng một số diễn viên trẻ khác vươn lên sao hạng A.

Còn về cặp đôi La Vân Hi – Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa lên sóng mới đây được nhận xét không mang cảm giác couple do ngoại hình của La Vân Hi. Theo đó, nam chính La Vân Hi quá ốm yếu nên trông khá nhỏ con khi đứng cạnh Bạch Lộc khiến khán giả ‘tụt mood’ khi xem những phân cảnh tình cảm. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng nên chú trọng vào diễn xuất của diễn viên và nội dung phim thay vì ‘xét nét’ ngoại hình của nam chính.

Hiện tại, khoảnh khắc vô tình giống nhau giữa giữa La Vân Hi - Bạch Lộc và Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác vẫn còn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.