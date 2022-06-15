Hé lộ danh tính người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời Lưu Diệc Phi

Thành công của Lưu Diệc Phi không thể tách rời công sức của một người đàn ông đặc biệt đứng sau cô.
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Theo trang Sina, thành công của Lưu Diệc Phi không thể tách rời công sức của một người đàn ông đặc biệt đứng sau cô. Đó là Trần Kim Phi, người diễn viên gọi bằng bố nuôi. Người bố đẻ gắn bó không nhiều với sự nghiệp của Lưu Diệc Phi, bố nuôi lại có sự định hướng nhất định đến cuộc sống của cô sau này.
Sai khi Lưu Diệc Phi được đưa về Trung Quốc. Từ bỏ đời sống êm đềm trên đất Mỹ, bà Lưu tìm thấy mục đích của mình: Giúp con gái thành tài. Nhằm giúp sự nghiệp của con sang trang mới, họ quyết định đổi tên con thành Lưu Diệc Phi. Cụ thể, ngay khi trở về Trung Quốc, việc đầu tiên ông Trần làm là cho Lưu Diệc Phi tham gia một kỳ thi vào Bắc Ảnh (Beijing Film Academy). Cũng từ đây, Diệc Phi bắt đầu đóng quảng cáo cho tập đoàn của bố nuôi, tham gia các buổi tuyển vai, sau đó đóng hàng loạt phim tên tuổi Kim phấn thế gia, Thiên long bát bộ...
Khí chất thần tiên trong trẻo, xinh đẹp của Lưu Diệc Phi thực sự chinh phục khán giả chỉ trong một thời gian ngắn. Màn ra mắt của cô được đánh giá là "đỉnh cao", với hai bộ phim truyền hình chiếu trong 700 ngày, cuốn hút hàng trăm triệu khán giả dõi theo.
Suốt hành trình sự nghiệp của mình, Lưu Diệc Phi có sự giúp đỡ của nhiều người nhưng đồng thời cũng là một nghệ sĩ hoạt động nghiêm túc. Cô được đánh giá cao về tinh thần nỗ lực, không từ ngại những cảnh khó. Mùa đông buốt giá, tháng ngày hè khắc nghiệt, cô không ngại dấn thân trên phim trường, tự đóng cảnh hành động khó. Mắc gai xương cột sống vì tập luyện, nhiều lần ngộp thở vì cảnh quay giữa thác ghềnh, diễn viên không từ bỏ cơ hội thể hiện mình. Khoảng chục năm gần đây, diễn viên đóng hàng loạt tác phẩm điện ảnh như Hoa mộc lan, Hoa cỏ chiến tranh, Hóa ra anh vẫn ở đây, Lộ thủy hồng nhan, Hồng môn yến...
Trong suốt nhiều năm, Lưu Diệc Phi hiện là ngôi sao được nhiều thương hiệu quốc tế "gửi gắm" như Adidas, Shiseido, Louis Vuitton, Tissot... Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc có giá trị thương hiệu cao nhất giới sao Hoa ngữ hiện nay.