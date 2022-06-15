Hé lộ danh tính người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời Lưu Diệc Phi

Theo trang Sina, thành công của Lưu Diệc Phi không thể tách rời công sức của một người đàn ông đặc biệt đứng sau cô. Đó là Trần Kim Phi, người diễn viên gọi bằng bố nuôi. Người bố đẻ gắn bó không nhiều với sự nghiệp của Lưu Diệc Phi, bố nuôi lại có sự định hướng nhất định đến cuộc sống của cô sau này.

Sai khi Lưu Diệc Phi được đưa về Trung Quốc. Từ bỏ đời sống êm đềm trên đất Mỹ, bà Lưu tìm thấy mục đích của mình: Giúp con gái thành tài. Nhằm giúp sự nghiệp của con sang trang mới, họ quyết định đổi tên con thành Lưu Diệc Phi. Cụ thể, ngay khi trở về Trung Quốc, việc đầu tiên ông Trần làm là cho Lưu Diệc Phi tham gia một kỳ thi vào Bắc Ảnh (Beijing Film Academy). Cũng từ đây, Diệc Phi bắt đầu đóng quảng cáo cho tập đoàn của bố nuôi, tham gia các buổi tuyển vai, sau đó đóng hàng loạt phim tên tuổi Kim phấn thế gia, Thiên long bát bộ...