Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: "BTS "đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất", vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh "siêu quen"

Năm 1997, Jun Ji-hyun xuất hiện lần đầu với vai trò người mẫu trang bìa cho tạp chí tuổi teen École. Kể từ đó, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất qua các tác phẩm Take My Heart, Happy Together và phim điện ảnh White Valentine, Siwolae. Số tiền cô nàng thu về được 20 tỷ won (17,4 triệu USD) và xếp thứ 3 trong danh sách này.

Son Heung Min. Ảnh: Internet

Son Heung-min là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc. Anh chàng này được trả 15,6 tỷ won (13,6 triệu USD) và xếp vị trí thứ 5 trong danh sách.

Park Bo Gum. Ảnh: Internet

Park Bo Gum được công nhận với nhiều vai diễn khác nhau trong phim ảnh và truyền hình, đáng chú ý là luật sư tâm thần trong Hello Monster, thiên tài chơi cờ vây trong Reply 1988, hoàng tử Joseon trong bộ phim Moonlight Drawn By Clouds và thanh niên tự do đem lòng yêu một người. Với 8,5 tỷ won thu nhập từ quảng cáo trong năm (7,4 triệu USD) và xếp vị trí thứ 6.

Park Seo Joon. Ảnh: Internet

Park Yong Gyu, thường được biết đến với nghệ danh Park Seo-joon. Anh chàng xếp vị trí thứ 7, với 7 tỷ won từ tiền quảng cáo (6,1 triệu USD).

Lee Hyeri. Ảnh: Internet

Lee Hyeri là một diễn viên, ca sĩ , thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Girl's Day. Năm 2016, cô đứng thứ 3 trong top nghệ sĩ quyền lực nhất Hàn Quốc theo tạp chí Forbes. Nữ diễn viên 27 tuổi này kiếm từ tiền quảng cáo được 6 tỷ won (5,2 triệu USD).

Jung Hae-in. Ảnh: Internet

Jung Hae In, sinh ngày 01 tháng 04 năm 1988, là nam diễn viên trực thuộc FNC Entertainment. Anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm qua vai diễn anh chàng đẹp trai Ahn Min-seo trong drama The Three Musketeers và Joo Hyun-woo trong drama Blood. Với thu nhập trong năm từ tiền quảng cáo là 5,6 tỷ won (4,9 triệu USD) và xếp vị trí thứ 9.

Jo Jung Suk. Ảnh: Internet

Jo Jung Suk bắt đầu sự nghiệp trên sân khấu, diễn trong Spring Awakening, Hedwig and the Angry Inch, The Harmonium in My Memory, cùng rất nhiều vở nhạc kịch khác. Sau gần thập kỉ diễn trên sân khấu, Jo có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Architecture 101. Trong năm nay anh chàng có 11 hợp đồng quảng cáo và kiếm được 5,5 tỷ won 4,8 triệu USD).

Lim Young-woong. Ảnh: Internet

Lim Young Woong là một ca sĩ, nghệ sĩ giải trí và Youtuber, anh ký hợp đồng với Mulgogi Music vào năm 2016 và ra mắt với tư cách ca sĩ với đĩa đơn đầu tiên "Hate You". Xếp vị trí thứ 11 với thu nhập 5,4 tỷ won (4,7 triệu USD).

Song Hye-kyo. Ảnh: Internet

Song Hye Kyo nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời và Gặp gỡ. Tác phẩm điện ảnh khác của cô bao gồm Hwang Jin Yi, Nhất đại tông sư, Những tháng năm rực rỡ và Tôi là nữ vương. Xếp vị trí kế cuối với mức thu nhập từ quảng cáo là 3,6 tỷ won. Dù là một nữ minh tinh nổi tiếng nhưng dường như các hợp đồng quảng cáo đều rất ít.

Lee Kwang Soo. Ảnh: Internet

Lee Kwang Soo là một nam diễn viên, nghệ sĩ giải trí và người mẫu nổi tiếng. Anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim sitcom Ông ấy đến rồi. Sau đó, anh nhận được thêm sự công nhận cho các vai diễn trong bộ phim Chỉ có thể là yêu, Confession, Collective Inocate, Puck!, Tiếng gọi con tim và Live. Anh chào xếp vị trí thứ 13 trong bảng danh sách này. Với thu nhập từ quảng cáo là 2,8 tỷ won (2,4 triệu USD).