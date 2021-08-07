Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: "BTS "đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất", vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh "siêu quen"

Sao quốc tế 07/08/2021 06:26

Nhóm BTS hiện đang dẫn đầu còn người xếp vị trí áp chót là một người ai cũng quen về danh sách những sao Hàn có thù lao quảng cáo cao nhất năm.

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 1
Nhóm nhạc BTS. Ảnh: Internet

Theo như khảo sát của chương trình TMI News trên đài Mnet, từ đầu năm đến nay, nhóm nhạc nam thần tượng BTS đã nhận rất nhiều hợp đồng quảng cáo đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Chính nhờ điều đó mà thu nhập từ quảng cáo của nhóm mỗi năm đạt khoảng 62 tỷ won (54,2 triệu USD), dẫn đầu trong giới Kbiz.

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 2
Kim Soo Hyun. Ảnh: Internet

 Kim Soo Hyun bắt đầu đóng phim vào năm 2007 với phim sitcom Kimchi Cheese Smile. Anh được biết đến với các tác phẩm như Bầu Sô Tập Sự, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Vì Sao Đưa Anh Tới, Điên Thì Có Sao, ... Với thu nhập 30 tỷ won (26,2 triệu USD) từ quảng cáo. Không chỉ đắt show tại Hàn Quốc mà thị trường Trung Quốc cũng có sự góp mặt của nam diễn viên.

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 3
Jun Ji Hyun. Ảnh: Internet

Năm 1997,  Jun Ji-hyun xuất hiện lần đầu với vai trò người mẫu trang bìa cho tạp chí tuổi teen École. Kể từ đó, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất qua các tác phẩm Take My Heart, Happy Together và phim điện ảnh White Valentine, Siwolae. Số tiền cô nàng thu về được 20 tỷ won (17,4 triệu USD) và xếp thứ 3 trong danh sách này.

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 4
Gong Yoo. Ảnh: Internet

Gong Ji-cheol, thường được biết tới bằng nghệ danh Gong Yoo, nghệ danh của Gong Yoo được ghép từ họ của bố anh là Gong và của mẹ anh là Yoo. Với thu nhập 17,2 tỷ won (15 triệu USD) từ quảng cáo.

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 5
Son Heung Min. Ảnh: Internet

 Son Heung-min là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc. Anh chàng này được trả 15,6 tỷ won (13,6 triệu USD) và xếp vị trí thứ 5 trong danh sách.

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 6
Park Bo Gum. Ảnh: Internet

 Park Bo Gum được công nhận với nhiều vai diễn khác nhau trong phim ảnh và truyền hình, đáng chú ý là luật sư tâm thần trong Hello Monster, thiên tài chơi cờ vây trong Reply 1988, hoàng tử Joseon trong bộ phim Moonlight Drawn By Clouds và thanh niên tự do đem lòng yêu một người. Với 8,5 tỷ won thu nhập từ quảng cáo trong năm (7,4 triệu USD) và xếp vị trí thứ 6.

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 7
Park Seo Joon. Ảnh: Internet

 Park Yong Gyu, thường được biết đến với nghệ danh Park Seo-joon. Anh chàng xếp vị trí thứ 7, với 7 tỷ won từ tiền quảng cáo (6,1 triệu USD).

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 8
Lee Hyeri. Ảnh: Internet

 Lee Hyeri là một diễn viên, ca sĩ , thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Girl's Day. Năm 2016, cô đứng thứ 3 trong top nghệ sĩ quyền lực nhất Hàn Quốc theo tạp chí Forbes. Nữ diễn viên 27 tuổi này kiếm từ tiền quảng cáo được 6 tỷ won (5,2 triệu USD).

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 9
 Jung Hae-in. Ảnh: Internet

 Jung Hae In, sinh ngày 01 tháng 04 năm 1988, là nam diễn viên trực thuộc FNC Entertainment. Anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm qua vai diễn anh chàng đẹp trai Ahn Min-seo trong drama The Three Musketeers và Joo Hyun-woo trong drama Blood. Với thu nhập trong năm từ tiền quảng cáo là 5,6 tỷ won (4,9 triệu USD) và xếp vị trí thứ 9.

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 10
Jo Jung Suk. Ảnh: Internet

 Jo Jung Suk bắt đầu sự nghiệp trên sân khấu, diễn trong Spring Awakening, Hedwig and the Angry Inch, The Harmonium in My Memory, cùng rất nhiều vở nhạc kịch khác. Sau gần thập kỉ diễn trên sân khấu, Jo có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Architecture 101. Trong năm nay anh chàng có 11 hợp đồng quảng cáo và kiếm được 5,5 tỷ won 4,8 triệu USD).

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 11
Lim Young-woong. Ảnh: Internet

 Lim Young Woong là một ca sĩ, nghệ sĩ giải trí và Youtuber, anh ký hợp đồng với Mulgogi Music vào năm 2016 và ra mắt với tư cách ca sĩ với đĩa đơn đầu tiên "Hate You". Xếp vị trí thứ 11 với thu nhập 5,4 tỷ won (4,7 triệu USD).

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 12
Song Hye-kyo. Ảnh: Internet

 Song Hye Kyo nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời và Gặp gỡ. Tác phẩm điện ảnh khác của cô bao gồm Hwang Jin Yi, Nhất đại tông sư, Những tháng năm rực rỡ và Tôi là nữ vương. Xếp vị trí kế cuối với mức thu nhập từ quảng cáo là 3,6 tỷ won. Dù là một nữ minh tinh nổi tiếng nhưng dường như các hợp đồng quảng cáo đều rất ít.

Hé lộ danh sách các ngôi sao hàng đầu Kbiz có doanh thu quảng cáo cao nhất: 'BTS 'đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất', vị trí thứ 12 là một nữ minh tinh 'siêu quen' - Ảnh 13
Lee Kwang Soo. Ảnh: Internet

 Lee Kwang Soo là một nam diễn viên, nghệ sĩ giải trí và người mẫu nổi tiếng. Anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim sitcom Ông ấy đến rồi. Sau đó, anh nhận được thêm sự công nhận cho các vai diễn trong bộ phim Chỉ có thể là yêu, Confession, Collective Inocate, Puck!, Tiếng gọi con tim và Live. Anh chào xếp vị trí thứ 13 trong bảng danh sách này. Với thu nhập từ quảng cáo là 2,8 tỷ won (2,4 triệu USD).

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, "út cưng" Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí?

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, "út cưng" Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí?

Những em út của các nhóm nhạc đình đám nhất Kpop xuất hiện trên BXH "Best KPOP Maknae 2021" theo phiếu bầu của fan quốc tế. Ai sẽ người người giữ ngôi vị đầu bảng?

Xem thêm
Từ khóa:   Kbiz BTS Song Hye Kyo

TIN LIÊN QUAN

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, "út cưng" Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí?

BXH 20 em út Kpop được fan quốc tế yêu thích nhất: Lisa (Blackpink) đứng vững vị trí top 3, "út cưng" Jungkook (BTS) liệu có giành vị trí NO.1 trước nhiều đối thủ nặng kí?

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS)

Hé lộ visual đại diện 14 nam thần nhóm nhạc Idol Kpop, Jin (BTS) có số lượt vote cao hơn V(BTS)

Top diễn viên Hàn được NSX săn đón nhất: Song Hye Kyo chỉ xếp thứ 3, Park Seo Joon vượt cả Hyun Bin

Top diễn viên Hàn được NSX săn đón nhất: Song Hye Kyo chỉ xếp thứ 3, Park Seo Joon vượt cả Hyun Bin

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 42 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 42 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 11 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 34 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 36 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi