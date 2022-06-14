Hé lộ ảnh hậu trường của 'Trường Tương Tư', trang phục của Dương Tử liền bị chê bai vì lý do này

Một blogger đã đăng tải bài viết tổng hợp những tạo hình của Dương Tử trong Trường Tương Tư kèm theo đôi lời nhận xét.

Sau thành công của hàng loạt những tác phẩm như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử hiện đang tham gia ghi hình cho bộ phim Trường Tương Tư, dự án mà cô nàng sẽ hợp tác với ba nam diễn viên Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi, Trương Vãn Ý. Mặc dù được chú trọng đầu tư nhưng tạo hình của Dương Tử trong phim dường như không được lòng khán giả. Mới đây, một blogger đã đăng tải bài viết tổng hợp những tạo hình của Dương Tử trong Trường Tương Tư kèm theo đôi lời nhận xét. Theo blogger này, tạo hình của Dương Tử trong Trường Tương Tư có thể ban đầu thấy bình thường, sau quen dần thì thấy ổn hơn.

Tuy nhiên, trang phục của Trường Tương Tư quả thật như một đống hỗn tạp, không có phong cách thống nhất. Người này cho rằng trang phục của Dương Tử một vài là của thời Đường, một vài lại của thời Minh.

Không kể đến việc trang phục giả trai của Dương Tử và dàn diễn viên nam của phim quá xấu và lôi thôi. Blogger này thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng với tổ tạo hình của Trường Tương Tư, cho rằng stylist không có tâm, chỉ làm qua loa chiếu lệ. "Trường Tương Tư" là một trong những bộ phim được mong đợi nhất hiện nay nên luôn được khán giả khắp nơi săn đón. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của Tiểu Yêu, từ nhỏ đã không cha, không mẹ. Nhờ trụ nhan hoa, cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý, nhưng lại không nhớ nổi hình dạng của chính mình. Bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch phát sóng chính thức. Khán giả rất mong chờ sự xuất hiện của Dương Tử và dàn nam thần trong phim.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'trên cơ' Dương Tử khi tranh vai trong dự án mới dù liên tục bị chê diễn dở? Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang cạnh tranh để giành được vai chính trong một dự án phim hiện đại được đầu tư "khủng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-anh-hau-truong-cua-truong-tuong-tu-trang-phuc-cua-duong-tu-lien-bi-che-bai-vi-ly-do-nay-476268.html