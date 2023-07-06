Hậu vỡ nợ, siêu mẫu Ngô Bội Từ cùng bạn trai đại gia bị dán ảnh đầy đường phố Hồng Kông

Ngô Bội Từ từng mang hai căn hộ cao cấp đi thế chấp ngân hàng để có tiền chi tiêu và thanh toán nợ nần sau khi bạn trai đại gia Kỷ Hiểu Ba vỡ nợ từ năm 2018.

Ngày 5/7, HK01 đưa tin khu vực Tsim Sha Tsui (Hong Kong) xuất hiện lượng lớn tờ rơi in hình Ngô Bội Từ và doanh nhân Kỷ Hiểu Ba. Nội dung tờ giấy tố cáo siêu mẫu và người tình vay nợ nhưng không trả, trốn biệt tăm. Chủ nợ còn gọi cặp đôi là kẻ lừa đảo, yêu cầu họ sớm gom tiền thanh toán nợ nần. Siêu mẫu Ngô Bội Từ và bạn trai doanh nhân gô Bội Từ và Kỷ Hiểu Ba bị dán giấy đòi nợ khắp đường phố Hong Kong Truyền thông vẫn chưa liên hệ được với Ngô Bội Từ để xác nhận về việc cô và bạn trai bị dán giấy đòi nợ đầy đường.

Được biết, đại gia Kỷ Hiểu Ba vỡ nợ với số tiền 820 triệu USD vào tháng 8/2018. Vì bị đe dọa tính mạng, anh chạy đi khắp nơi để trốn nợ. Thời điểm đó, siêu mẫu Đài Loan đang bụng mang dạ chửa bị đuổi khỏi khách sạn sang trọng Four Seasons Hong Kong. Đây là nơi gia đình Ngô Bội Từ sống cùng nhau nhiều năm. Ngô Bội Từ sau thời gian dài không xuất hiện trước truyền thông Để giảm tải áp lực kinh tế cho Kỷ Hiểu Ba, Ngô Bội Từ mang hai căn hộ cao cấp trị giá 45 triệu USD của mình đi thế chấp nhằm thanh toán một phần nợ cho bạn trai và có tiền chăm lo các con.

Cuộc sống của cô đảo lộn sau khi bạn trai vỡ nợ Trước ồn ào của người tình, siêu mẫu họ Ngô vẫn giữ im lặng. Sau đó, cô dần ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cũng như cập nhật hình ảnh cuộc sống gia đình lên trang cá nhân. Ngô Bội Từ từng thuộc top người mẫu hàng đầu Đài Loan Ngô Bội Từ sinh năm 1978, mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc - Mỹ. Cô từng thuộc top người mẫu hàng đầu Đài Loan trong những năm 2000. Cô và đại gia Kỷ Hiểu Ba bên nhau từ 2011. Hai người có với nhau 2 con trai và 2 con gái, nhưng chưa chính thức kết hôn.

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