Hậu ồn ào kiện tụng với công ty của Vu Chính, Tống Uy Long lần đầu lộ diện công khai khắp cõi mạng

Mới đây, Tống Uy Long chia sẻ bộ ảnh thần thái và tràn đầy năng lượng như ngầm khẳng định bản thân đã ổn sau loạt ồn ào bủa vây liên quan đến Vu Chính.

Cụ thể, vào đúng dịp năm mới, phòng làm việc của Tống Uy Long đã cập nhật loạt ảnh của nam diễn viên khiến người hâm mộ bấn loạn. Cùng với lời chúc năm mới gửi đến người hâm mộ, Tống Uy Long còn gây ấn tượng bởi nhan sắc đẹp không tì vết. Nam diễn viên được nhận xét không khác nhiều so với thời điểm “nên duyên” với Đàm Tùng Vận trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà hơn 2 năm về trước.

Bên cạnh những lời khen dành cho Tống Uy Long, khán giả kỳ vọng nam diễn viên sẽ sớm quay lại với đường đua phim ảnh bằng một dự án thanh xuân vườn trường hoặc cổ trang nào đó. Họ cho rằng, một diễn viên tài năng, nhan sắc tường thành như Tống Uy Long mà không được khai thác nhiều thì đúng là quá phí.

Tống Uy Long đầu quân cho Vu Chính từ năm 2015. Vốn xuất thân là người mẫu, không có kinh nghiệm nhưng Tống Uy Long được Vu Chính giao vai nam chính trong các phim Bán yêu khuynh thành 2, Phượng Tù Hoàng. Ngoài ra, anh còn diễn xuất trong Khoảng cách năm ánh sáng của anh và em, Hoa bỉ ngạn, Phượng hoàng tù, Thư sinh xinh đẹp...

Tuy nhiên, vào ngày 5/5, Tống Uy Long đệ đơn kiện công ty Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Đông Dương Hoan Ngu. Đây là đơn vị do Vu Chính - "biên kịch vàng" Trung Quốc chịu trách nhiệm giám sát, điều hành. Cụ thể, nam nghệ sĩ bất mãn với công ty quản lý. Vì không còn là "gà cưng", anh không được Vu Chính giao tài nguyên nghệ thuật, hỗ trợ công việc. Không những thế, Đông Dương Hoan Ngu còn lấy hợp đồng quảng cáo của Tống Uy Long chuyển giao cho đồng nghiệp cùng công ty. Điều này khiến hai bên xảy ra xung đột.