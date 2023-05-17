Hậu bê bối đời tư, 'Hoàng tử nhạc cổ phong' Trung Quốc quyết tâm làm lại cuộc đời

Với khả năng sáng tác xuất sắc, anh từng tạo nên những nhạc phẩm ấn tượng trong các phim truyền hình Hoa ngữ như Mị Nguyệt truyện, Hoa tư dẫn, Sơn hà lệnh…

Hoắc Tôn nổi lên nhờ phong trào giữ gìn và phát triển các loại hình văn hóa truyền thống, và sau đó được mệnh danh là "Hoàng tử cổ phong" của Trung Quốc. Anh nổi tiếng với khả năng sáng tác kết hợp đưa giai điệu cổ phong vào âm nhạc . Anh được mệnh danh là "Hoàng tử cổ phong" của làng giải trí Trung Quốc.

Tuy nhiên, tới tháng 8/2021, nam ca sĩ 9x bất ngờ bị bạn gái đăng đàn tố cáo lối sống thác loạn, thiếu chung thủy, bạc bẽo, bạo lực... Vụ việc đã khiến Hoắc Tôn bị khán giả quay lưng và buộc phải tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí khi mới 31 tuổi.

Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động nghệ thuật, Hoắc Tôn đã rất nổi tiếng, chiếm được cảm tình của fan và sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị. Anh còn được làm giám khảo của chương trình tìm kiếm thần tượng - Quốc phong mỹ thiếu niên.

Tháng 8/2022, nam ca sĩ 9x bất ngờ bị bạn gái đăng đàn tố cáo lối sống thác loạn, thiếu chung thủy, bạc bẽo, bạo lực...

Đến đầu tháng 9/2021, ngôi sao 9x tiếp tục bị gắn mác nghệ sĩ ô danh và gạch tên khỏi làng giải trí Trung Quốc. Nhiều tác phẩm có giá trị của anh cũng bị gỡ khỏi các nền tảng trực tuyến Trung Quốc theo cơn bão làm trong sạch làng giải trí của giới chức.

Sau một tháng tuyên bố giải nghệ và bị tẩy chay vì bê bối đời tư, cuộc sống của Hoắc Tôn không dễ chịu. Theo thông tin mới nhất, nam ca sĩ đang đau đầu với khoản tiền đền bù cho các đối tác chịu ảnh hưởng bởi scandal của anh. Theo 163, ước tính nam ca sĩ phải đền bù thiệt hại cho các đối tác khoảng 15 triệu nhân dân tệ và hiện tại anh mới chỉ lo được một nửa.

Nam ca sĩ phải đền bù thiệt hại cho các đối tác khoảng 15 triệu nhân dân tệ và hiện tại anh mới chỉ lo được một nửa

Ngoài ra, theo thông tin được biết, sức khỏe của mẹ anh cũng không tốt. Cú sốc giải nghệ của con trai cũng tác động tới tâm lý của bà. Một người bạn của Hoắc Tôn chia sẻ bệnh án của mẹ nam ca sĩ lên mạng và cho hay, bà đang phải điều trị trầm cảm.

Mới đây, vào ngày 17/5, Sina đưa tin Hoắc Tôn chia sẻ muốn khép lại quá khứ lùm xùm, bắt đầu cuộc sống mới. Anh công khai tình cảm với nghệ sĩ Thi Băng Lam.

"Hoàng tử nhạc cổ phong" cho biết đã hẹn hò Thi Băng Lam gần 2 năm. Họ từng là đồng nghiệp thân thiết sau khi hợp tác trong chương trình Quốc nhạc đại điển. Cả hai nghiêm túc, hòa hợp trong mối quan hệ của mình.

Hoắc Tôn chia sẻ muốn khép lại quá khứ lùm xùm, bắt đầu cuộc sống mới. Anh công khai tình cảm với nghệ sĩ Thi Băng Lam

Trong thời gian bên nhau, Hoắc Tôn cho biết Thi Băng Lam đã động viên, giúp anh vượt qua khó khăn, quên đi vụ bê bối đời tư để làm lại cuộc đời. Do đã rút khỏi ngành giải trí, hiện tại, nam ca sĩ cùng bạn gái thực hiện các buổi ca hát trực tuyến để kiếm tiền và thỏa nỗi nhớ sân khấu.

'Cuộc sống của tôi bây giờ nhiều niềm vui, tươi sáng hơn. Tôi và Băng Lam vẫn chưa có kế hoạch kết hôn. Tôi biết ơn vì cô ấy đã giúp tôi đi qua giai đoạn bão tố', Hoắc Tôn chia sẻ với Sina.

Theo Sina, Thi Băng Lam - bạn gái mới của Hoắc Tôn - là nghệ sĩ nhạc truyền thống được nhiều đài truyền hình Trung Quốc săn đón. Cô có kinh nghiệm đánh đàn tỳ bà hơn 18 năm. Thi Băng Lam là sinh viên xuất sắc của Đại học Columbia (Mỹ).

Tên tuổi nam ca sĩ gắn với ca khúc Vén rèm châu, một bài hát theo phong cách cổ điển, cần sử dụng giọng nữ, có lồng các đoạn hý kịch

Hoắc Tôn sinh năm 1990. Anh nổi tiếng sau khi trở thành quán quân mùa đầu chương trình Sing My Song năm 2014. Tên tuổi nam ca sĩ gắn với ca khúc Vén rèm châu, một bài hát theo phong cách cổ điển, cần sử dụng giọng nữ, có lồng các đoạn hý kịch. Đây là kỹ thuật hát khó tại Trung Quốc.