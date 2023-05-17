Hậu bê bối đời tư, 'Hoàng tử nhạc cổ phong' Trung Quốc quyết tâm làm lại cuộc đời

Sao quốc tế 17/05/2023 11:27

Cuộc sống của nam ca sĩ Hoắc Tôn sau tuyên bố giải nghệ vì bị bạn gái cũ tố lập nhóm chat tình dục, có hành vi khiếm nhã, đánh đập phụ nữ vô cùng khó khăn. Hiện tại, anh chàng đang kiếm tiền thông qua các lần hát trực tuyến.

Hoắc Tôn nổi lên nhờ phong trào giữ gìn và phát triển các loại hình văn hóa truyền thống, và sau đó được mệnh danh là "Hoàng tử cổ phong" của Trung Quốc. Anh nổi tiếng với khả năng sáng tác kết hợp đưa giai điệu cổ phong vào âm nhạc. Anh được mệnh danh là "Hoàng tử cổ phong" của làng giải trí Trung Quốc. 

Hậu bê bối đời tư, 'Hoàng tử nhạc cổ phong' Trung Quốc quyết tâm làm lại cuộc đời - Ảnh 1
Hoắc Tôn nổi lên nhờ phong trào giữ gìn và phát triển các loại hình văn hóa truyền thống, và sau đó được mệnh danh là "Hoàng tử cổ phong" của Trung Quốc

Với khả năng sáng tác xuất sắc, anh từng tạo nên những nhạc phẩm ấn tượng trong các phim truyền hình Hoa ngữ như Mị Nguyệt truyện, Hoa tư dẫn, Sơn hà lệnh…

Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động nghệ thuật, Hoắc Tôn đã rất nổi tiếng, chiếm được cảm tình của fan và sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị. Anh còn được làm giám khảo của chương trình tìm kiếm thần tượng - Quốc phong mỹ thiếu niên.

Hậu bê bối đời tư, 'Hoàng tử nhạc cổ phong' Trung Quốc quyết tâm làm lại cuộc đời - Ảnh 2
Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động nghệ thuật, Hoắc Tôn đã rất nổi tiếng, chiếm được cảm tình của fan

Tuy nhiên, tới tháng 8/2021, nam ca sĩ 9x bất ngờ bị bạn gái đăng đàn tố cáo lối sống thác loạn, thiếu chung thủy, bạc bẽo, bạo lực... Vụ việc đã khiến Hoắc Tôn bị khán giả quay lưng và buộc phải tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí khi mới 31 tuổi. 

Hậu bê bối đời tư, 'Hoàng tử nhạc cổ phong' Trung Quốc quyết tâm làm lại cuộc đời - Ảnh 3
Tháng 8/2022, nam ca sĩ 9x bất ngờ bị bạn gái đăng đàn tố cáo lối sống thác loạn, thiếu chung thủy, bạc bẽo, bạo lực...

Đến đầu tháng 9/2021, ngôi sao 9x tiếp tục bị gắn mác nghệ sĩ ô danh và gạch tên khỏi làng giải trí Trung Quốc. Nhiều tác phẩm có giá trị của anh cũng bị gỡ khỏi các nền tảng trực tuyến Trung Quốc theo cơn bão làm trong sạch làng giải trí của giới chức. 

Sau một tháng tuyên bố giải nghệ và bị tẩy chay vì bê bối đời tư, cuộc sống của Hoắc Tôn không dễ chịu. Theo thông tin mới nhất, nam ca sĩ đang đau đầu với khoản tiền đền bù cho các đối tác chịu ảnh hưởng bởi scandal của anh. Theo 163, ước tính nam ca sĩ phải đền bù thiệt hại cho các đối tác khoảng 15 triệu nhân dân tệ và hiện tại anh mới chỉ lo được một nửa. 

Hậu bê bối đời tư, 'Hoàng tử nhạc cổ phong' Trung Quốc quyết tâm làm lại cuộc đời - Ảnh 4
Nam ca sĩ phải đền bù thiệt hại cho các đối tác khoảng 15 triệu nhân dân tệ và hiện tại anh mới chỉ lo được một nửa

Ngoài ra, theo thông tin được biết, sức khỏe của mẹ anh cũng không tốt. Cú sốc giải nghệ của con trai cũng tác động tới tâm lý của bà. Một người bạn của Hoắc Tôn chia sẻ bệnh án của mẹ nam ca sĩ lên mạng và cho hay, bà đang phải điều trị trầm cảm. 

Mới đây, vào ngày 17/5, Sina đưa tin Hoắc Tôn chia sẻ muốn khép lại quá khứ lùm xùm, bắt đầu cuộc sống mới. Anh công khai tình cảm với nghệ sĩ Thi Băng Lam.

"Hoàng tử nhạc cổ phong" cho biết đã hẹn hò Thi Băng Lam gần 2 năm. Họ từng là đồng nghiệp thân thiết sau khi hợp tác trong chương trình Quốc nhạc đại điển. Cả hai nghiêm túc, hòa hợp trong mối quan hệ của mình.

Hậu bê bối đời tư, 'Hoàng tử nhạc cổ phong' Trung Quốc quyết tâm làm lại cuộc đời - Ảnh 5
Hoắc Tôn chia sẻ muốn khép lại quá khứ lùm xùm, bắt đầu cuộc sống mới. Anh công khai tình cảm với nghệ sĩ Thi Băng Lam

Trong thời gian bên nhau, Hoắc Tôn cho biết Thi Băng Lam đã động viên, giúp anh vượt qua khó khăn, quên đi vụ bê bối đời tư để làm lại cuộc đời. Do đã rút khỏi ngành giải trí, hiện tại, nam ca sĩ cùng bạn gái thực hiện các buổi ca hát trực tuyến để kiếm tiền và thỏa nỗi nhớ sân khấu.

'Cuộc sống của tôi bây giờ nhiều niềm vui, tươi sáng hơn. Tôi và Băng Lam vẫn chưa có kế hoạch kết hôn. Tôi biết ơn vì cô ấy đã giúp tôi đi qua giai đoạn bão tố', Hoắc Tôn chia sẻ với Sina.

Theo Sina, Thi Băng Lam - bạn gái mới của Hoắc Tôn - là nghệ sĩ nhạc truyền thống được nhiều đài truyền hình Trung Quốc săn đón. Cô có kinh nghiệm đánh đàn tỳ bà hơn 18 năm. Thi Băng Lam là sinh viên xuất sắc của Đại học Columbia (Mỹ).

Hậu bê bối đời tư, 'Hoàng tử nhạc cổ phong' Trung Quốc quyết tâm làm lại cuộc đời - Ảnh 6
Tên tuổi nam ca sĩ gắn với ca khúc Vén rèm châu, một bài hát theo phong cách cổ điển, cần sử dụng giọng nữ, có lồng các đoạn hý kịch

Hoắc Tôn sinh năm 1990. Anh nổi tiếng sau khi trở thành quán quân mùa đầu chương trình Sing My Song năm 2014. Tên tuổi nam ca sĩ gắn với ca khúc Vén rèm châu, một bài hát theo phong cách cổ điển, cần sử dụng giọng nữ, có lồng các đoạn hý kịch. Đây là kỹ thuật hát khó tại Trung Quốc.

Sao Trung Quốc đổ bộ Cannes: Củng Lợi kín đáo, Trương Vũ Kỳ hở bạo đọ sắc cùng Phạm Băng Băng

Sao Trung Quốc đổ bộ Cannes: Củng Lợi kín đáo, Trương Vũ Kỳ hở bạo đọ sắc cùng Phạm Băng Băng

Dàn sao Hoa ngữ Củng Lợi, Trương Vũ Kỳ, Quan Hiểu Đồng... đến Cannes 76 với phong cách thời trang đa dạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Tôn Tin tức giải trí Tin sao Hoa Ngữ tin tức sao hoa ngữ bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Sao Trung Quốc đổ bộ Cannes: Củng Lợi kín đáo, Trương Vũ Kỳ hở bạo đọ sắc cùng Phạm Băng Băng

Sao Trung Quốc đổ bộ Cannes: Củng Lợi kín đáo, Trương Vũ Kỳ hở bạo đọ sắc cùng Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông'

Phạm Băng Băng diện váy 'mãnh hổ hạ sơn' tái xuất LHP Cannes sau 5 năm, được chào đón đặc biệt xứng danh 'viên ngọc phương Đông'

Một mỹ nhân bị đối xử bất công trong Đạp Gió 2023: Cắt gần hết sóng lên hình, bị màn trình diễn tệ của mỹ nhân khác hại có nguy cơ bị loại khỏi chương trình

Một mỹ nhân bị đối xử bất công trong Đạp Gió 2023: Cắt gần hết sóng lên hình, bị màn trình diễn tệ của mỹ nhân khác hại có nguy cơ bị loại khỏi chương trình

Netizen 'rụng tim' trước outfit sân bay của Lưu Diệc Phi: Đẳng cấp mỹ nhân vạn người mê không phải hư danh

Netizen 'rụng tim' trước outfit sân bay của Lưu Diệc Phi: Đẳng cấp mỹ nhân vạn người mê không phải hư danh

HOT: Trương Vệ Kiện vướng nghi vấn ngoại tình, với con riêng với 'tiểu tam'

HOT: Trương Vệ Kiện vướng nghi vấn ngoại tình, với con riêng với 'tiểu tam'

Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo nhận 'điểm sáng' le lói giữa cơn bão 'lời chê'

Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo nhận 'điểm sáng' le lói giữa cơn bão 'lời chê'

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 36 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu