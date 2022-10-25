Tối 24/10, Trương Đại Dịch đăng tải loạt ảnh được bạn trai cầu hôn trên trang cá nhân, cô viết: "Núi có đỉnh, biển có bờ, em có anh".

Người đẹp hé lộ khung cảnh hoành tráng trong lễ cầu hôn lãng mạn, ngập tràn hoa hồng. Người đẹp xúc động khi chứng kiến cảnh người yêu quỳ gối và trao nhẫn. Tại giây phút hạnh phúc này, nhiều bạn bè hai bên có mặt để chúc mừng cặp đôi.

Trong buổi lễ đính ước, bạn trai doanh nhân thề nguyện "mãi mãi yêu thương, mãi mãi bảo vệ Trương Đại Dịch". Anh hy vọng bạn gái mỗi ngày đều sống vui vẻ, hạnh phúc. Trước lời nói chân thành, ngọt ngào từ bạn trai, Trương Đại Dịch xúc động không nói lên lời.

Ngay sau đó, từ khóa "Trương Đại Dịch đính hôn" cũng đứng hạng 1 tìm kiếm trên Weibo, cho thấy đời tư nàng hotgirl được quan tâm không hề kém cạnh các ngôi sao nổi tiếng.

Theo Sohu, bạn trai của Trương Đại Dịch tên Liêu Quân Hào, là phú nhị đại (thế hệ siêu giàu thứ hai). Cha mẹ Liêu Quân Hào là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Tứ Xuyên. Một số nguồn tin cho hay Liệu Quân Hào hẹn hò với Trương Đại Dịch từ đầu năm.

Trương Đại Dịch là người mẫu, kiêm hot girl mạng có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội xứ Trung, với 11,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo. Cô từng có sự nghiệp rực rỡ và là thần tượng của các cô gái trẻ. Cô được ví như “Kylie Jenner Trung Quốc”, "nữ hoàng thương mại điện tử"...

Theo thống kê của Forbes năm 2016, khả năng kiếm tiền của Trương Đại Dịch vượt mặt và bỏ xa gấp đôi "nữ hoàng showbiz" Phạm Băng Băng với 46 triệu USD. Năm 2019, cô lọt vào Top 25 người có ảnh hưởng lớn nhất trên Internet do tạp chí Time công bố, xếp cạnh Tổng thống Donald Trump, BTS, Ariana Grande.

Tuy nhiên đến tháng 4/2020, chân dài họ Trương bị vợ của Tưởng Phàm công khai dằn mặt và chỉ đích danh người mẫu 8X là kẻ thứ ba cố chen chân, phá hoại gia đình đang hạnh phúc. Cũng từ đây Trương Đại Dịch sụp đổ hình ảnh. Cô gặp khó khăn trong việc kinh doanh và hoạt động nghệ thuật.

Sau bê bối, công chúng không còn muốn nhìn thấy hình ảnh của Trương Đại Dịch. Nữ nghệ sĩ cũng phải chuyển sang sử dụng Instagram, nhưng chia sẻ ảnh với số lượng ít ỏi để tránh sự soi mói từ dân mạng.