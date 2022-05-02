Giới hạn cát - xê Hoa Ngữ: cắt đi một nửa so với lúc trước, chỉ còn 40 triệu tệ, nhiều 'sao' chẳng còn tha thiết 'nghiệp diễn'

Sao quốc tế 02/05/2022 15:29

Cát - xê của nền giải trí Hoa Ngữ luôn là vấn đề của cộng đồng mạng quan tâm.

Cát-xê luôn là một đề tài khá nóng hổi mỗi khi nhắc tới giới diễn viên của Trung Quốc. Những ngôi sao Hoa Ngữ được nhận mức thù lao “trên trời”, càng nổi tiếng, sức hút càng cao thì cát-xê càng “khủng”. Thế nên mới có tình trạng người người đổ xô đi đóng phim mà chúng ta vẫn thấy.

Giới hạn cát - xê Hoa Ngữ: cắt đi một nửa so với lúc trước, chỉ còn 40 triệu tệ, nhiều 'sao' chẳng còn tha thiết 'nghiệp diễn' - Ảnh 1
Nhiều sao Hoa Ngữ có cát xê khủng - Ảnh minh họa: Internet

 

Nhìn lại những năm về trước, không khó để điểm danh ra những gương mặt diễn viên có thể kiếm tới 80 triệu tệ, 90 triệu tệ và thậm chí là cả trăm triệu tệ (khoảng 286 tỷ đồng đến 358 tỷ đồng) cho một bộ phim. Theo tiết lộ công khai từ nhà sản xuất, vào năm 2018, khi quay Người Tha Hương, nam diễn viên Dương Thước của Hoan Lạc Tụng đã yêu cầu phải được trả thù lao là 87,5 triệu tệ (gần 314 tỷ đồng).

Giới hạn cát - xê Hoa Ngữ: cắt đi một nửa so với lúc trước, chỉ còn 40 triệu tệ, nhiều 'sao' chẳng còn tha thiết 'nghiệp diễn' - Ảnh 2
Dương Thước được trả thù lao gần 90 triệu tệ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tới năm 2019, trong báo cáo của Công ty Văn hóa Đỉnh Long thể hiện 2 studio của Châu Đông Vũ và La Tấn trực thuộc công ty này đều mang lại những con số khổng lồ cho công ty. Cụ thể, studio của Châu Đông Vũ báo doanh thu 109 triệu tệ (khoảng 390 tỷ đồng) năm 2017, còn của La Tấn là 77,14 triệu tệ (khoảng 276 tỷ đồng) năm 2018.

Một blogger có hơn 9 triệu người theo dõi trên Weibo cũng đăng bài hé lộ cát-xê phim truyền hình của các ngôi sao trong vài năm qua. Đứng đầu là Châu Đông Vũ với 109 triệu tệ, thứ hai là Nghê Ni với 98 triệu tệ cho vai chính trong Thiên thịnh trường ca năm 2017. Angelababy nhận 80 triệu tệ khi đóng Cô phương bất tự thưởng năm 2016. Châu Tấn nhận 53,5 triệu tệ và Hoắc Kiến Hoa nhận 50,7 triệu tệ với vai chính trong Như Ý truyện năm 2016.

Giới hạn cát - xê Hoa Ngữ: cắt đi một nửa so với lúc trước, chỉ còn 40 triệu tệ, nhiều 'sao' chẳng còn tha thiết 'nghiệp diễn' - Ảnh 3
Châu Đông Vũ và La Tấn cũng nhận được cát - xê khủng - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, chủ nhiệm trung tâm phim truyền hình SMG, ông Vương Lỗi Khanh từng phát biểu trong buổi họp của SMG vào năm 2017: “Gần như chỉ trong năm 2016, cát-xê của diễn viên tuyến 1 và tuyến 2 tăng trưởng gần 250%, một bộ phim tốn 300 triệu tệ thì các thù lao cho diễn viên đã chiếm tới 200 triệu tệ”.

Cũng vì lý do này nên giới giải trí Trung Quốc mới có hiện tượng từ idol cho tới ca sĩ cũng rủ nhau đi đóng phim. Rồi cũng từ đó, câu chuyện tranh phiên vị cũng diễn ra bởi ai cũng biết người đứng phiên nhất của một bộ phim thành công sẽ có quyền tăng giá cát-xê cho những bộ phim mình tham gia sau này. Dường như mọi tài nguyên trong giới giải trí đều đổ dồn vào các diễn viên.

Tuy nhiên, việc này đã bắt đầu được chấn chỉnh công khai từ năm 2019. Cách đây không lâu, Cục Điện ảnh Trung Quốc cũng đã có lần nhắc lại vấn đề cát-xê này. Họ khẳng định sẽ kiên quyết phản đối mức cát-xê “trên trời”, cũng từ đó, việc đóng phim không còn là mảnh đất màu mỡ, hốt bạc của các nghệ sĩ như xưa.

Giới hạn cát - xê Hoa Ngữ: cắt đi một nửa so với lúc trước, chỉ còn 40 triệu tệ, nhiều 'sao' chẳng còn tha thiết 'nghiệp diễn' - Ảnh 4
Nhiều ca sĩ rủ nhau đi đóng phim - Ảnh minh họa: Internet

 

Sau đợt “Thanh lãng” vừa qua, quy định mới về thù lao cho diễn viên đã được đưa ra: Tổng cát-xê cho tất cả diễn viên tham gia không được vượt quá 40% tổng chi phí chế tác phim, cát-xê cho diễn viên chính không được vượt quá 70% tổng cát-xê. Ngoài ra sẽ tổ chức tăng cường việc lập hồ sơ và thẩm tra hồ sơ cát-xê, tránh các hợp đồng ảo. Như vậy, nhiều nhà sản xuất nhẩm tính, mức cát-xê cao nhất dành cho diễn viên hạng A giờ đây chỉ có thể rơi vào khoảng 40 triệu tệ (khoảng 143 tỷ đồng).

Với việc này, các diễn viên ở những đẳng cấp khác nhau cũng có phản ứng không giống nhau. Nhiều đỉnh lưu khó mà chấp nhận chuyện cát-xê bị cắt mất một nửa nên quyết định không tiếp tục đóng phim hoặc nhận ít phim hơn, có người đòi trích phần trăm quảng cáo cao hơn, muốn thêm đất diễn. Các diễn viên mới lên hạng 1 thì tỏ ra vui lòng với cát-xê hiện tại.

Giới hạn cát - xê Hoa Ngữ: cắt đi một nửa so với lúc trước, chỉ còn 40 triệu tệ, nhiều 'sao' chẳng còn tha thiết 'nghiệp diễn' - Ảnh 5
Hiện tại, cát - xê đã cắt đi một nửa - Ảnh minh họa: Internet

 

Với việc giảm cát-xê như hiện nay, chỉ những người thực sự yêu nghề diễn mới tiếp tục trụ lại. Cũng nhờ vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng vào những bộ phim chất lượng hơn trong thời gian tới chứ không còn cảnh diễn viên “đơ như cây cơ”, chỉ đóng phim để được nhận thù lao nữa.

 

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