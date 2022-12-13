Gió Thổi Bán Hạ không chỉ nhận được sự ủng hộ từ công chúng mà cả giới chuyên môn cũng dành cho bộ phim này nhiều lời khen có cánh.

Gió Thổi Bán Hạ là bộ phim đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng tại thị trường Trung Hoa. Tác phẩm lấy bối cảnh những năm 90, kể về quá trình lập nghiệp đầy kiên cường của Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) và những góc cạnh của xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. Gió Thổi Bán Hạ được đánh giá cao từ khán giả và cả giới chuyên môn - Ảnh: Internet Khán giả dành cho Gió Thổi Bán Hạ vô số lời tán dương, nhiều người còn cho rằng đây là tác phẩm đặc sắc nhất giữa rừng phim ngôn tình nhạt nhòa. Không những vậy, giới chuyên môn cũng cho rằng bộ phim này xứng đáng với những gì mà công chúng kỳ vọng.

Nhật báo Bắc Kinh bình luận về Gió Thổi Bán Hạ - Ảnh: Internet Tờ Nhật báo Bắc Kinh viết: "Tinh thần cốt lõi của Gió Thổi Bán Hạ đã khơi dậy sự đồng cảm của khán giả, đắp nặn nên hình tượng của một nhóm người trong thời đại, tái hiện sự lăn xả lập nghiệp. Với tầm nhìn bao quát về thời đại, bộ phim đã khiến cho khán giả như bừng tỉnh về thanh xuân. Bên cạnh đó, để cho những bộ phim mang đến những câu chuyện lập nghiệp rung động lòng người một lần nữa được đưa lên màn ảnh để lan tỏa đến mọi người." Tào Tiếu Thiên đánh giá 5 sao cho Gió Thổi Bán Hạ - Ảnh: Internet Trên Douban, Tào Tiếu Thiên (Biên kịch của Thương Lan Quyết) cũng không tiếc khi đánh giá 5 sao cho Gió Thổi Bán Hạ: "Bộ phim trong nước hay nhất năm nay, quay phim, kịch bản, diễn viên, trang phục, makeup, đạo cụ tất cả đều tuyệt."

Khi chứng kiến Gió Thổi Bán Hạ bị nhiều đánh giá 1 sao, diễn viên Trần Đằng Dược đã phải lên tiếng bức xúc: "Gió Thổi Bán Hạ, nửa đêm bị mấy người đánh giá phim 1 sao trên weibo làm tức điên! Mấy người hiểu cái gì gọi là cảm nhận, cái gì gọi là phim sao! Cút đi! Trong giới giải trí chính là bị mấy con sâu mọt như mấy người phá đó! Thiệt tức điên tôi rồi! Tôi Trần Đằng Dược công khai đề cử! Phim hay! Đi xem phim liền cho tôi!" Bên cạnh đó, cư dân mạng nhận xét, Gió Thổi Bán Hạ là lựa chọn thông minh của Triệu Lệ Dĩnh sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Hai bộ phim này đã đánh dấu "cú trở mình" thành công của nữ diễn viên, giúp cô "thoát xác" khỏi hình tượng đáng yêu, ngô nghê đã từng bị đóng khung trước đó.

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