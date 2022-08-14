Fan 'hoảng loạn' với tạo hình của Vương Nhất Bản trong phim mới, nhìn 2 - 3 lần mới nhận ra thần tượng của mình

Sao quốc tế 14/08/2022 11:10

Tạo hình của Vương Nhất Bác trong bộ phim Nhiệt Liệt khiến cho công chúng vừa bất ngờ vừa thấy thú vị vì quá khác lạ.

Ở thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác là một trong những nam diễn viên được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ với nguồn tài nguyên lớn và gương mặt "ăn tiền" trên mọi gameshow. Chính vì lý do này mà những tin tức liên quan đến anh chàng đều được đông đảo khán giả quan tâm.

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Vương Nhất Bác đang trong quá trình ghi hình cho dự án Nhiệt Liệt với tài tử Hoàng Bột - Ảnh: Internet

Vương Nhất Bác hiện đang trong quá trình ghi hình cho dự án Nhiệt Liệt, tạo hình của anh cũng được cập nhật liên tục. Những hình ảnh mới nhất của nam diễn viên trong bộ phim này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ lẫn thích thú bởi quá khác lạ.

Cụ thể, Vương Nhất Bác diện mốt sơ mi trắng "đóng thùng" chuẩn thanh niên nghiêm túc, mái tóc lòa xòa và làn da thì đen nhẻm - khác xa với tạo hình trắng trẻo, xán lạn thường ngày của mình. Cư dân mạng thú nhận rằng họ đã phải bật cười vì tạo hình này của anh chàng không khác gì một ông chú trung niên.

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Tạo hình mới của Vương Nhất Bác khiến khán giả không khỏi bất ngờ - Ảnh: Internet

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Sau khi những bức ảnh trên được tiết lộ, công chúng tỏ ra khá thích thú bởi vì bộ phim có tạo hình nhân vật khá đa dạng, đến cả mỹ nam như Vương Nhất Bác cũng phải khoác lên mình lớp hóa trang khá "khó nuốt".

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Tạo hình trước đó trong Nhiệt Liệt của Vương Nhất Bác được tiết lộ cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Những thông tin ban đầu của dự Nhiệt Liệt cho biết, Vương Nhất Bác sẽ vào vai Thần Thước - một thanh niên dù đang trong tình cảnh khốn cùng thì vẫn kiên trì với ước mơ của mình. Tình cờ, Thần Thước gặp được Đinh Lôi (do Hoàng Bột thủ vai) - Bá Nhạc (ngụ ý một người giỏi biết phát hiện và sử dụng tài năng) của cuộc đời mình. Đối diện với nhiều trở ngại và khó khăn, hai người họ đã cùng nhau lật ngược tình thế và đánh bại những khó khăn trên con đường sự nghiệp của mình.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Nhiệt Liệt Hoàng Bột sao Hoa ngữ sao châu Á

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