Fan couple Tiêu Chiến - Bạch Lộc chính thức tan rã nhường ngôi cho Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 12/12/2022 17:20

Bạch Lộc sắp sửa công khải ''người yêu'' Vương Nhất Bác, chính thức cho Tiêu Chiến ra rìa.

Bạch Lộc hiện đang là một trong những tiểu hoa 9x nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Các dự án phim có sự tham gia diễn xuất của cô nàng luôn là chủ đề bàn luận của cư dân mạng. Mới đây, cái tên của cô thêm một lần nữa gây chú ý lớn khi xuất hiện thông tin kết hợp với Vương Nhất Bác cho ra dự án mới. 

Fan couple Tiêu Chiến - Bạch Lộc chính thức tan rã nhường ngôi cho Vương Nhất Bác - Ảnh 1
Vương Nhất Bác và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Theo đó mới đây, có blogger xứ Trung đã lên bài cho biết dự án phim dài tập có tên Bắc Thượng sắp được khởi quay. Hiện phía nhà sản xuất đang nhắm Bạch Lộc và Vương Nhất Bác cho vai nam nữ chính. 

Ở thời điểm hiện tại, Bạch Lộc và Vương Nhất Bác đều là những lưu lượng đình đám cực hút fan của Cbiz. Chính vì vậy nếu cả hai nhận lời đóng Bắc Thượng, bộ phim hứa hẹn sẽ nhận được lượng lớn người theo dõi cũng như ủng hộ. 

Fan couple Tiêu Chiến - Bạch Lộc chính thức tan rã nhường ngôi cho Vương Nhất Bác - Ảnh 2
Cặp đôi nhận được khá nhiều sự ủng hộ trong lần hợp tác này - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng khả năng Vương Nhất Bác và Bạch Lộc hợp tác là không cao. Bởi lẽ nàng “gà cưng” của Vu Chính chỉ vừa nhập đoàn Dĩ Ái Vi Doanh không lâu. Ngoài ra nam thần họ Vương cũng đang vướng bận khá nhiều dự án nên khả năng để cả 2 có cơ hội hợp tác với nhau dường như là điều không thể. 

Dẫu vậy với các fan của cả 2, dù hi vọng rất mong manh, song công chúng vẫn đang vô cùng mong đợi phản hồi chính thức từ phía Bạch Lộc và Vương Nhất Bác.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Vương Nhất Bác Tiêu Chiến sao Châu Á sao Hoa ngữ

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