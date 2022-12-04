Fan couple Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức hết cửa hẹn hò, phải chăng là do mỹ nhân này?

Sao quốc tế 04/12/2022 19:06

Dương Dương và Trương Tịnh Nghi công khai mặc đồ đôi khiến netizen cực kỳ hứng thú.

Thời gian gần đây, tên tuổi Trương Tịnh Nghi được nhắc đến nhiều và thường xuyên lọt hot search nhờ hiệu ứng của phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Tuy nhiên, mới đây tên tuổi của cô thêm một lần nữa được nhiều người nhắc đến khi được cho là người tình của Dương Dương

Fan couple Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức hết cửa hẹn hò, phải chăng là do mỹ nhân này? - Ảnh 1
Dương Dương và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Cụ thể, cư dân mạng vừa chuyền tay nhau khoảnh khắc Dương Dương và Trương Tịnh Nghi mặc trang phục rất giống nhau.  Trong ảnh được chia sẻ, Trương Tịnh Nghi và Dương Dương mặc quần áo trông rất giống lính cứu hỏa. 

Theo đó, nhiều khán giả cho rằng việc cả hai mặc đồ giống nhau chỉ là sự trùng hợp. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng cả hai đang bí mật hẹn hò với nhau. 

Fan couple Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức hết cửa hẹn hò, phải chăng là do mỹ nhân này? - Ảnh 2
Bức ảnh khiến fan chú ý của cặp đôi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau một hồi tranh cãi, fan của cặp đôi đã vào đính chính rằng bức ảnh trên được chụp tại hậu trường phim mới của Dương Dương và Trương Tịnh Nghi. Hình ảnh được lan truyền cũng chính là tạo hình của Dương Dương trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi và Trương Tịnh Nghi ở phim Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa. Đây đều là 2 dự án đáng chú ý của các diễn viên, nhưng không có sự liên quan nào ở đây.

Fan couple Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức hết cửa hẹn hò, phải chăng là do mỹ nhân này? - Ảnh 3
Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh:Internet

Thông tin này có lẽ là điều mà mọi fan couple Dương Dương Địch Ba mong muốn bởi trong khoảng thời gian gần đây, không ít tin đồn cho rằng cặp đôi đang hẹn hò với nhau sau khoảng thời gian dài tìm hiểu. 

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