Dương Tử và Chu Nhất Long giành giải thưởng King - Queen Đêm hội Weibo 2023

Hôm qua (13/1/2024), Đêm hội Weibo 2023 đã chính thức diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đêm hội Weibo là một sự kiện thường niên do Sina tổ chức kể từ năm 2004 nhằm bình chọn ra những nhân vật, sự kiện nổi bật trong một năm đã qua.

Trường Tương Tư là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Trường Tương Tư sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ứớc", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Hiện tại, Trường Tương Tư phần 1 đang trên đà thành công khi được khán giả nhiệt tình ủng hộ kể từ khi chính thức lên sóng từ ngày 24/7/2023 và khán giả vẫn đang mong chờ thông tin Trường Tương Tư phần 2 sẽ sớm được lên sóng trong năm mới 2024 này.

Nếu Dương Tử thắng lớn ở mảng phim chiếu mạng thì Chu Nhất Long được ghi nhận thành công ở mảng điện ảnh. Nam diễn viên bùng nổ với bộ phim Cô Gái Mất Tích, (tên tiếng Anh: Lost In The Stars) là phim remake từ Gone Girl (2014) của Hollywood.

Cô Gái Mất Tích kể về việc cô gái Lý Mộc Tử (Văn Vịnh San thủ vai) và chồng là Hà Phi (Chu Nhất Long thủ vai) đi du lịch Malaysia để kỷ niệm ngày cưới. Nhưng sau đó, Lý Mộc Tử đột ngột biến mất. 15 ngày sau khi không biết tin vợ, Hà Phi nhờ cảnh sát địa phương tìm kiếm, nhưng cảnh sát cho rằng vợ chồng anh chỉ xích mích nhỏ nên từ chối lập hồ sơ vụ án.

Phim gây ấn tượng mạnh với khán giả vì nhân vật Hà Phi của Chu Nhất Long là kẻ độc ác, lập nhiều âm mưu để sát hại vợ. Màn biểu cảm diễn xuất từ dịu dàng đến bí hiểm của Chu Nhất Long giúp nam diễn viên nhận được nhiều phản hồi từ khán giả.