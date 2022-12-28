Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết

Dương Tử và Bạch Lộc đều là những tiểu hoa đình đám được săn đón trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay. Tuy vậy, vốn xuất thân là một diễn viên nhí, có trong tay nhiều bộ phim nổi tiếng, danh tiếng và địa vị của Dương Tử đã vươn lên làm diễn viên hạng A, còn Bạch Lộc chỉ đang ở mức lưu lượng. Thế nhưng, cả hai cũng không ít lần bị đem ra so sánh về tài nguyên phim hay phong cách bản thân.

Vừa qua, Dương Tử đã tung loạt hình theo phong cách Hồng Kông, khá mới lạ. Trong ảnh, nữ diễn viên diện váy dài, tóc thả dịu dàng, khoe nhan sắc ngọt ngào. Bộ ảnh mới này của Dương Tử cũng nhanh chóng trở thành đề tài thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Màn "biến hóa" đầy mới lạ này những tưởng được khen ngợi, cô nàng lại bất ngờ bị tố bắt chước Bạch Lộc. Cụ thể, cách đây không lâu một số hình ảnh hậu trường của Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh được tung ra. Trong ảnh, cô nàng đã có những khoảnh khắc tạo dáng bên cửa sổ kính. Không trang điểm, ăn mặc cầu kỳ, khoảnh khắc nàng tiểu hoa thổi hơi và viết chữ lên mặt kính được khen ngợi vô cùng đáng yêu.

Ngay lập tức, dân tình đã đem hình ảnh của Dương Tử và Bạch Lộc để so sánh. Theo đó, netizen cho rằng Dương Tử đã cố tình "mượn" kiểu chụp bên tấm kiếng của Bạch Lộc để thu hút sự chú ý. Tuy vậy, nhiều người vẫn cho rằng kiểu này trước đây đã có nhiều người chụp rồi, hơn nữa, vào mùa đông không thiếu sao chụp ảnh kiểu này. Bên cạnh đó, là bộ ảnh được đầu tư chỉn chu vậy nên trông nữ diễn viên Hương Mật Tựa khói Sương còn có phần lấn át nữ chính Dĩ Ái Vi Doanh.

Vốn có diễn xuất ổn định, Dương Tử luôn được nhiều đạo diễn ưu ái trao cho kịch bản chất lượng. Hiện tại, bộ phim Trường Tương Tư của Dương Tử đang được khả trông ngóng lên sóng, còn Bạch Lộc vẫn đang trong thời gian ghi hình cho dự án ngôn tình hiện đại Dĩ Ái Vi Doanh.