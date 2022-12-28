Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết

Sao quốc tế 28/12/2022 10:48

Đăng ảnh visual style Hồng Kông "xịn sò" nhưng netizen lại chú ý và bắt bẻ Dương Tử đang "mượn" ý tưởng từ Bạch Lộc.

Dương TửBạch Lộc đều là những tiểu hoa đình đám được săn đón trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay. Tuy vậy, vốn xuất thân là một diễn viên nhí, có trong tay nhiều bộ phim nổi tiếng, danh tiếng và địa vị của Dương Tử đã vươn lên làm diễn viên hạng A, còn Bạch Lộc chỉ đang ở mức lưu lượng. Thế nhưng, cả hai cũng không ít lần bị đem ra so sánh về tài nguyên phim hay phong cách bản thân.

Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết - Ảnh 1

Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết - Ảnh 2

Vừa qua, Dương Tử đã tung loạt hình theo phong cách Hồng Kông, khá mới lạ. Trong ảnh, nữ diễn viên diện váy dài, tóc thả dịu dàng, khoe nhan sắc ngọt ngào. Bộ ảnh mới này của Dương Tử cũng nhanh chóng trở thành đề tài thu hút sự chú ý của cư dân mạng. 

Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết - Ảnh 3

Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết - Ảnh 4

Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết - Ảnh 5

Màn "biến hóa" đầy mới lạ này những tưởng được khen ngợi, cô nàng lại bất ngờ bị tố bắt chước Bạch Lộc. Cụ thể, cách đây không lâu một số hình ảnh hậu trường của Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh được tung ra. Trong ảnh, cô nàng đã có những khoảnh khắc tạo dáng bên cửa sổ kính. Không trang điểm, ăn mặc cầu kỳ, khoảnh khắc nàng tiểu hoa thổi hơi và viết chữ lên mặt kính được khen ngợi vô cùng đáng yêu.

Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết - Ảnh 6

Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết - Ảnh 7

Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết - Ảnh 8

Ngay lập tức, dân tình đã đem hình ảnh của Dương Tử và Bạch Lộc để so sánh. Theo đó, netizen cho rằng Dương Tử đã cố tình "mượn" kiểu chụp bên tấm kiếng của Bạch Lộc để thu hút sự chú ý. Tuy vậy, nhiều người vẫn cho rằng kiểu này trước đây đã có nhiều người chụp rồi, hơn nữa, vào mùa đông không thiếu sao chụp ảnh kiểu này. Bên cạnh đó, là bộ ảnh được đầu tư chỉn chu vậy nên trông nữ diễn viên Hương Mật Tựa khói Sương còn có phần lấn át nữ chính Dĩ Ái Vi Doanh.

Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết - Ảnh 9

Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết - Ảnh 10

Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết - Ảnh 11

Dương Tử - Bạch Lộc tưởng không liên quan gì nhau vẫn bị netizen 'réo tên' vì một chi tiết - Ảnh 12

Vốn có diễn xuất ổn định, Dương Tử luôn được nhiều đạo diễn ưu ái trao cho kịch bản chất lượng. Hiện tại, bộ phim Trường Tương Tư của Dương Tử đang được khả trông ngóng lên sóng, còn Bạch Lộc vẫn đang trong thời gian ghi hình cho dự án ngôn tình hiện đại Dĩ Ái Vi Doanh. 

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Mới đây, trên trang Weibo chính thức của Đài Hồ Nam đã đưa thông báo về việc tổ chức Đêm hội tất niên vào ngày 31/12 tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Bạch Lộc sao hoa ngữ phim hoa ngữ Dĩ Ái Vi Doanh Trường Tương Tư

TIN LIÊN QUAN

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Dàn sao đình đám quy tụ trong Đêm hội cuối năm của đài Hồ Nam, Dương Mịch và Dương Tử cũng góp mặt khiến fan háo hức mong chờ

Dương Tử khẳng định 'Trường Tương Tư không phải phim thần tượng mà là một bộ phim thực tế', khiến netizen tranh cãi dữ dội

Dương Tử khẳng định 'Trường Tương Tư không phải phim thần tượng mà là một bộ phim thực tế', khiến netizen tranh cãi dữ dội

Dương Tử tự tin phim mới sẽ hot dù chưa lên sóng, nhưng khán giả không đặt nhiều kỳ vọng

Dương Tử tự tin phim mới sẽ hot dù chưa lên sóng, nhưng khán giả không đặt nhiều kỳ vọng

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử bị đồn sử dụng đến 'dao kéo' quá đà, nhan sắc có dấu hiệu khác thường?

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử bị đồn sử dụng đến 'dao kéo' quá đà, nhan sắc có dấu hiệu khác thường?

TOP mỹ nhân theo phong cách Hong Kong đẹp nhất: Dương Tử gây tranh cãi, Cúc Tịnh Y đẹp miễn chê

TOP mỹ nhân theo phong cách Hong Kong đẹp nhất: Dương Tử gây tranh cãi, Cúc Tịnh Y đẹp miễn chê

Liệu Dương Tử có thể 'đối đầu' với Triệu Lệ Dĩnh khi dự án phim lớn 'Trường Tương Tư' phát sóng?

Liệu Dương Tử có thể 'đối đầu' với Triệu Lệ Dĩnh khi dự án phim lớn 'Trường Tương Tư' phát sóng?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 41 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 43 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 0 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 35 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục