Đường tình trắc trở, 'đệ nhất Hoa hậu châu Á' phải tha hương cầu thực, nhặt rác kiếm sống nơi xứ người

Từng được mệnh danh là hoa hậu đẹp nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu châu Á, Hàn Quân Đình lại khổ vì một chữ "tình" đến mức phải nhặt rác kiếm sống nơi xứ người.

Có cha là người Anh và mẹ người Hoa, Hàn Quân Đình được thừa hưởng nhan sắc lai xinh đẹp cùng vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Cũng nhờ dung mạo này mà cô đã thành công đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu châu Á 1997 do ATV tổ chức và được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử cuộc thi này. Hàn Quân Đình (ở giữa) đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu châu Á 1997 - Ảnh: Internet Sau đó, Hàn Quân Đình đã gia nhập làng giải trí với tư cách diễn viên, người mẫu dưới trướng ATV, TVB trong khoảng 100 bộ phim lớn nhỏ. Cô từng góp mặt trong các tác phẩm đình đám như Thiếu gia vùng Tây Quan, Bách Niên Hảo Hợp, Thám Tử Lừng Danh, Trí Dũng Song Hùng, Phận Nữ Long Đong…

Hàn Quân Đình đã gia nhập làng giải trí với tư cách diễn viên và góp mặt trong khoảng 100 bộ phim lớn nhỏ - Ảnh: Internet Được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai nhưng sự nghiệp của Hàn Quân Đình lại vô cùng ngắn ngủi. Năm 2010, nữ diễn viên rút lui khỏi làng giải trí, cho đến năm 2014, tên tuổi cô một lần nữa gây sốt khi có thông tin phải sang Singapore kiếm sống bằng cách nhặt rác. Đặc biệt, khuôn mặt biến dạng của người đẹp lai gây chú ý hơn cả. Hàn Quân Đình xác nhận bản thân sang Singapore lao động tay chân kiếm sống - Ảnh: Internet Trong lần duy nhất trả lời phỏng vấn, Hàn Quân Đình thừa nhận cô đúng là sang Singapore để lao động chân tay và cuộc sống cũng vô cùng vất vả. Tuy nhiên, chuyện cô phẫu thuật thẩm mỹ là để khắc phục hậu quả sau tai nạn chứ không phải vì tự ti ngoại hình.

Chuyện tình cảm là một trong những nguyên nhân khiến sự nghiệp cô lụi bại - Ảnh: Internet Việc Hàn Quân Đình thất thế một phần là vì mối tình bi kịch của cô với nhà tạo mẫu tóc Diệp Cẩm Xương. Cặp đôi vốn vô cùng hạnh phúc cho đến năm 1999, Diệp Cẩm Xương qua đời vì bệnh ung thư gan. Sau biến cố, người đẹp họ Hàn có một mối tình đồng tính nhưng cũng chia tay vào năm 2006. Sau khi mẹ qua đời, Hàn Quân Đình phải gánh trên lưng món nợ 400 nghìn đô la Hong Kong - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đau đớn nhất vẫn là sự ra đi của mẹ ruột Hàn Quân Đình vì căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Trong quá trình chữa trị cho mẹ, Hoa hậu châu Á 1997 đã phải vay mượn nhiều nơi. Đến khi bà qua đời, Hàn Quân Đình phải gánh trên lưng món nợ 400 nghìn đô la Hong Kong (gần 1,2 tỷ đồng). Hình ảnh gần đây nhất của Hàn Quân Đình - Ảnh: Internet Hàn Quân Đình hiện tại tuy không còn hoạt động trong làng giải trí nữa và những hình ảnh gần nhất của cô cũng là cách đây khoảng 1 năm. Loạt hình ảnh này cho thấy, cô khá gầy gò nhưng gương mặt đã tự nhiên hơn và thần sắc ổn định hơn rất nhiều so với thời gian khủng hoảng trước đây.

Hé lộ danh tính người đàn ông thân mật với Phạm Băng Băng Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Băng Băng đưa bạn trai đi gặp gỡ gia đình cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tinh-trac-tro-de-nhat-hoa-hau-chau-a-phai-tha-huong-cau-thuc-nhat-rac-kiem-song-noi-xu-nguoi-477536.html