Dương Siêu Việt nhào lộn trên không, chổng ngược đầu khiến dân tình xót xa

Song, cảnh tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi đạo diễn hài lòng thì Dương Siêu Việt mới dừng lại. Để giúp Dương Siêu Việt thực hiện cảnh nhào lộn an toàn, ekip sản xuất cho cô đeo dây an toàn, chuyên gia võ thuật cũng ở sát bên để hướng dẫn.

Mới đây, nhà sản xuất phim cổ trang Trùng Tử vừa hé lộ đoạn clip hậu trường ghi lại cảnh nữ chính Dương Siêu Việt thực hiện cảnh hành động nguy hiểm. Trong phân cảnh này, Dương Siêu Việt mặc trang phục khi đã "hắc hóa", cầm kiếm và nhào lộn trên không. Tuy được treo lên không quá cao nhưng Dương Siêu Việt phải chổng ngược đầu xuống đất rồi xoay vòng.

Ngay sau khi cảnh hậu trường này lên sóng, không ít khán giả bình luận rằng cảm thấy đau đầu, nhức mỏi cơ thể giùm Dương Siêu Việt. Dù luôn bị chê bai là diễn kém, gương mặt đơ cứng nhưng rõ ràng Dương Siêu Việt rất cố gắng.

Trong những cảnh quay nhào lộn, phi thân dễ gây tai nạn như thế này, cô hoàn toàn có thể dùng đến diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, Dương Siêu Việt đã từ chối để tự mình thực hiện. Tinh thần làm việc của Dương Siêu Việt là rất đáng hoan nghênh.

Trùng Tử là một trong những phim cổ trang Hoa ngữ gây chú ý nhất thời điểm hiện tại. Sau nhiều tranh cãi, Douban của Trùng Tử đã chính thức mở ra với điểm số ban đầu là 4.8. Phim cũng được cho là có nhiều điểm tương đồng với Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính.

Phim Trùng Tử có nội dung xoay quanh cô gái mang tên Trùng Tử (Dương Siêu Việt) và những ân oán tình thù trong giới tiên hiệp. Từ nhỏ, Trùng Tử đã lưu lạc khắp nơi, sống cảnh đầu đường xó chợ vì thân phận thấp kém. Dẫu vậy, Trùng Tử luôn có tấm lòng hướng thiện, muốn gia nhập tiên môn. Nhưng trớ trêu thay, bản thân Trùng Tử lại là người trời sinh sát khí, tố chất dễ gia nhập ma đạo hơn là tiên môn. Vì lý do này mà sư phụ cô, Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm, không dạy Trùng Tử bất kỳ pháp thuật nào nhằm tránh gây họa trong tương lai.