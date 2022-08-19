Dương Mịch xứng danh 'con cưng thời trang' chỉ với một bức ảnh trên mạng xã hội

Sao quốc tế 19/08/2022 08:08

Ngay cả khi đã ở độ tuổi 36, Dương Mịch vẫn quyến rũ không kém dàn sao trẻ Cbiz hiện nay.

Mới đây, Dương Mịch đã vô tình gây ra một cuộc bàn tán sôi nổi trên mạng và phải đưa ra lời xin lỗi ngay sau đó. Cụ thể, nữ diễn viên cô vốn định khoe thể hình đẹp của mình bẳng những động tác khó. Nhưng nhiều chuyên gia đã chỉ ra rằng, những động tác này rất dễ gây tổn thương, vì vậy mọi người không được bắt chước theo.

Dương Mịch xứng danh 'con cưng thời trang' chỉ với một bức ảnh trên mạng xã hội - Ảnh 1

Hầu như tất cả các bức ảnh được đăng trên mạng của Dương Mịch đều khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi, nhiều người đã thừa nhận rằng họ yêu ngay lập tức. Bất cứ khi nào xuất hiện trước ống kính, Dương Mịch đều phát huy tối đa phong cách thời trang và sự quyến rũ của một người phụ nữ. Gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn nà, đây là những trạng thái đẹp nhất của nữ diễn viên ở thời điểm hiện tại.

Dương Mịch xứng danh 'con cưng thời trang' chỉ với một bức ảnh trên mạng xã hội - Ảnh 2
Dương Mịch xứng danh 'con cưng thời trang' chỉ với một bức ảnh trên mạng xã hội - Ảnh 3

Hiện tại, sự nghiệp của Dương Mịch đang nở rộ, các bộ phim có sự tham gia của cô được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Nhan sắc bất chấp mọi tính cách được bảo dưỡng rất tốt, vóc dáng nuột nà như thời thiếu nữ giúp cô trở thành con cưng của làng thời trang.

Đối mặt với dàn diễn viên ngày càng trẻ trung xinh đẹp, các sao nữ thuộc thế hệ sinh năm 85 - 86 phải chống chọi với thời gian để giữ gìn nhan sắc. Và Dương Mịch là một trong những cái tên vẫn còn rất hot mỗi lần xuất hiện. Thế mới thấy, không thể đánh giá thấp sức hút của nữ diễn viên được.

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