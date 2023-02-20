Dương Mịch thể hiện công khai tình cảm với một sao nam đình đám Cbiz, 'mối tình chị - em' liệu có xảy ra?

Sở hữu tài năng diễn xuất đáng nể, nhan sắc xinh đẹp, thông minh, tuy nhiên Dương Mịch lại lận đận trong chuyện tình cảm.

Mới đây, cư dân mạng vỡ òa khi Dương Mịch thể hiện tình cảm với Hoàng Minh Hạo vào đúng dịp sinh nhật của anh. Theo đó, Dương Mịch đã gửi đến sao nam này với lời chúc cực ngọt ngào: “Sinh nhật vui vẻ nha tiểu bảo bối Hoàng Minh Hạo”. Ngay sau đó, hành động của Dương Mịch gây sốt trên các diễn đàn mạng và nhận về nhiều lượt bàn luận của khán giả. Nhiều người cảm thấy thích thú trước sự quan tâm của Dương Mịch với mỹ nam kém tuổi. Họ cũng đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Dựa trên lời nhắc đầy “mật ngọt” của Dương Mịch, không ít người dự đoán mối quan hệ của cả hai chắc chắn rất thân thiết.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Dương Mịch đã đính chính rằng cô và Hoàng Minh Hạo là chị em thân thiết. Cả hai nhiều lần gặp gỡ, tham gia chung trong một chương trình giải trí, về sau trở thành bạn, ngoài ra không có ý gì đặc biệt. Bên cạnh đó, khán giả cũng dành lời khen cho sự tử tế, quan tâm đàn em của Dương Mịch. Khán giả mong chờ được thấy Dương Mịch và Hoàng Minh Hạo chung khung hình trong thời gian sớm nhất.

Dương Mịch là ngôi sao 8X hàng đầu Trung Quốc hiện nay. Người đẹp được biết đến với Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Tuy nhiên, năm 2022 nối dài chuỗi thành tích phim ảnh thất bại của Dương Mịch. Hai tác phẩm Định luật 80/20 của tình yêu và Cảm ơn bác sĩ ra mắt nhưng diễn xuất của nữ diễn viên không được đánh giá cao. Dương Mịch vừa bị bầu chọn là diễn viên gây thất vọng trong năm 2022. Nữ diễn viên "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" gặp khó khăn trong cách thể hiện nhân vật. Trong thời gian tới, Dương Mịch sẽ ra mắt Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cùng Cung Tuấn, cô cũng tham gia góp giọng trong OST của phim. Đặc biệt, nữ diễn viên sẽ sớm tái xuất màn ảnh rộng với phim điện ảnh - Không Có Chuyện Gì Mà Một Bữa Lẩu Không Giải Quyết Được.

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