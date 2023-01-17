Dương Mịch khoe sắc đẹp 'mê hồn' với phong cách cổ điển, quý phái trên bìa tạp chí danh tiếng

Là mỹ nhân hàng đầu C-biz với nhan sắc cuốn hút và vóc dáng chuẩn chẳng thua kém người mẫu, Dương Mịch luôn là gương mặt thời trang hàng đầu được các tạp chí ưu tiên đưa lên trang bìa.

Mới đây, hình ảnh của Dương Mịch trên tạp chí hàng đầu xứ Trung Harper's Bazaar China số mới nhất được tiết lộ. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên khoe nhan sắc sang chảnh, quý phái vô cùng ấn tượng.

Với vẻ đẹp quyến rũ và thần thái biểu cảm cực kì cuốn hút, Dương Mịch liên tục được đánh giá là nữ diễn viên có phong độ chụp ảnh tạp chí ổn định nhất trong hàng ngũ các ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại.

Theo weibo tạp chí Harper's Bazaar chia sẻ:

"Hồng" không chỉ là một loại màu sắc, một kiểu phong cách, mà còn là một trạng thái tràn đầy sức sống. Đối với Dương Mịch, năm 2022 vừa qua, cô ấy đã luôn trăn trở một vấn đề: "Đi tìm lại sơ tâm từ đầu." Tiêu Nghiên, Tần Thi và Đồ Sơn Hồng Hồng sắp được gặp mọi người... chính là cô ấy của một năm qua trong mắt khán giả, thông qua họ, Dương Mịch lần nữa nhìn nhận lại thế giới này. Khi cô ấy "nhìn thế giới", những thay đổi của cô ấy, cũng được thế giới nhìn thấy. Năm con Thỏ bắt đầu (tức là năm con Mèo của ta), vậy chúng ta hãy cùng Dương Mịch, không quên sơ tâm, không phụ thời gian.

Mặc dù còn vấp phải một số tranh cãi về phong độ diễn xuất thất thường nhưng không thể phủ nhận rằng thần thái của Dương Mịch khi làm mẫu ảnh được xếp vào hàng cuốn hút, chuyên nghiệp hàng đầu so với các sao nữ C-biz hiện nay.

Và không những "làm mưa làm gió" trên các trang bìa tạp chí lớn, sắp tới, Dương Mịch còn đồng thời tái xuất màn ảnh Hoa ngữ với tác phẩm phim đáng chú ý như drama Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Hiện khán giả đang rất kì vọng Dương Mịch sẽ "làm nên chuyện" ở lần tái xuất màn ảnh sắp tới này.