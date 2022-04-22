Đường đường là 'Mỹ nhân Tân Cương' với khối tài sản ai ai cũng đều ai ước, netizen bất ngờ trước hành động quá đỗi giản dị của ngôi sao này

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã khiến nhiều người hâm mộ phải ngỡ ngàng khi cô chia sẻ về việc tự giặt quần áo của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là mỹ nhân hàng đầu tại Cbiz, sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi còn khá trẻ, không những thế ngoài khả năng kiếm tiền siêu giỏi của mình ra, ''Mỹ nhân Tân Cương'' cũng sở hữu gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần.

Sở hữu khối tài sản ''khủng'' nhưng Nhiệt Ba vẫn giữ nguyên lối sống bình dị của mình - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, ít ai biết trái ngược với hình ảnh kiêu sa, bóng bẩy trên thảm đỏ hay trên phim, ở ngoài đời nữ diễn viên, được đánh giá là mẫu người thích tự lập và cực kỳ gần gũi với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bất ngờ về cô nhất chính là việc cô nàng luôn sẵn sàng tự giặt đồ của mình mà không cần nhờ đến ai khác làm hộ.

Cô từng chia sẻ đã tự giặt quần áo và làm việc cá nhân, cụ thể trông một buổi phỏng vấn "mỹ nhân Tân cương" vui vẻ cho biết: "“Nếu phải liên tục làm việc phim trường ba ngày trở lên thì tôi sẽ tự giặt quần áo ở khách sạn. Bởi vì từ nhỏ tôi đã ưa sạch sẽ rồi, không chịu được việc quần áo bẩn chất đống lên đâu. Tôi không dùng dịch vụ khách sạn mà tự mình giặt. Có lần, vào mùa đông, phải ở phim trường tận 10 ngày, tôi còn giặt sạch một chiếc áo khoác lông vũ nữa cơ. Cũng khá là vất vả đó".

Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù thân là một trong những nữ diễn viên có sức hút hàng đầu xứ Trung ở thời điểm hiện tại, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn giữ cho mình lối sống giản dị như xưa và không hề thay đổi điều đó, có lẽ cũng chính vì vậy mà cô nàng nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía khán giả.

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