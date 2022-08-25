Dự kiến phát sóng phần hai bộ phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo"

Sao quốc tế 25/08/2022 16:19

Theo Sohu News, đại diện ê-kíp bộ phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" tiết lộ đã có thông tin về phần hai của bộ phim.

Dự kiến phát sóng phần hai bộ phim 'Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo' - Ảnh 1

Poster phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo (nguồn internet)

Đại diện họ Lee chia sẽ: "Việc điều chỉnh lịch trình của các diễn viên và đội ngũ sản xuất không hề đơn giản và cần nhiều vòng thảo luận. Trong quá trình sản xuất phần hai, không chỉ các diễn viên mà còn cả đạo diễn, biên kịch và đội ngũ sản xuất sẽ không bị thay thế. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng hơn 90% nhân viên không thay đổi. Do đó ê-kíp đã mất khá nhiều thời gian để phối hợp, nhưng kế hoạch làm phần thứ hai vẫn được lên lịch."

"Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" được biết đến là một trong số những bộ phim truyền hình được khán giả yêu mến nhất tại thời điểm hiện tại.  Bộ phim đã gây tiếng vang lớn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan rộng sang các nước khác, qua kịch bản và tình tiết ấn tượng, phim đã thành công thu hẹp khoảng cách giữa phim và người xem bằng ý nghĩa mà ê-kíp bộ phim cẩn thận đưa ra cho mỗi cảnh quay

Đại diện họ Lee tiết lộ rằng: "Với sự ủng hộ của khán giả, chúng tôi đặt mục tiêu là có phần hai của bộ trong khoảng thời gian đó. Hy vọng "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng của năm 2024." 

Trước sự việc này, một người có liên quan đến bộ phim truyền hình "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" đã phản hồi: "Chúng tôi đang thảo luận về việc sản xuất mùa thứ hai."

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