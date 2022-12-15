Drama 'Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió' thông qua xét duyệt, Cung Tuấn - Chung Sở Hy chuẩn bị lên sóng gặp mặt khán giả

Mới đây, Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió cũng đã chính thức thông qua xét duyệt lấy được giấy phép lên sóng. Theo đó, bộ phim dự kiến sẽ được lên sóng vào đầu năm tới trên nền tảng trực tuyến iQiyi.

Từ khi công bố dàn diễn viên và chính thức ghi hình, bộ phim Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió liên tục trở thành tâm điểm của sự chú ý. Theo đó, sự hợp tác mới mẻ của Cung Tuấn và Chung Sở Hy cũng nhận được sự kỳ vọng từ khán giả. Đặc biệt, sự trở lại của Cung Tuấn trong bộ phim đô thị, hiện đại sau hàng loạt dự án cổ trang cũng nhận được sự đón chờ nhiệt tình của mọi người.

Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vị Tái nói về sự hồi sinh của một thương hiệu quốc gia dưới làn sóng biến động của kinh tế thương mại điện tử. Bộ phim là sự kết hợp giữa tình yêu nơi đô thị và những câu chuyện thương trường.

Bộ phim kể về cô tiểu thư nhà giàu vốn được cưng chiều Giang Hồ (Chung Sở Hy) - con gái của ông trùm thời trang Giang Kỳ Thắng. Sau một biến cố, thế giới của cô bị lật đổ, cô không còn là thiên chi kiêu tử được người người kính nể. Để cứu lại thương hiệu của cha mình, cô hợp tác cùng nhà đầu tư Từ Tư (Cung Tuấn) và nhà thiết kế Hướng Kỳ gây dựng một thương hiệu mới, khai thác con đường kinh doanh qua mạng, một nhóm người trẻ không cùng xuất thân đã tạo thành một đội nhóm cùng nhau lập nghiệp, quyết tâm đi ngược chiều gió tìm đến ánh sáng mặt trời.

Vai diễn Từ Tư của Cung Tuấn là một người đơn thuần nhưng rất lý trí, tự tin vào hướng đi của mình trong kinh doanh. Trong vai trò nhà đầu tư nhạy bén, Từ Tư đã cùng những người trẻ tuổi khởi nghiệp và thay đổi, tìm ra con đường kinh doanh lý tưởng cho mình. Từ Tư từ một người chỉ biết để tâm vào lợi nhuận đã trở thành người bảo vệ cho thương hiệu đất nước.

Trước đó, trong một vài hình ảnh của Cung Tuấn trên phim trường Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió hay ảnh poster và teaser được nhà sản xuất tiết lộ, Cung Tuấn gây ấn tượng mạnh với ngoại hình điển trai, tạo hình lịch lãm, thời thượng. Anh chàng có chiều cao khủng, vóc dáng lại hoàn hảo thì diện vest hay áo khoác dáng dài đều làm hội fan girl phải đổ rần rần. Cư dân mạng cũng nhận định, Cung Tuấn là một trong số rất ít diễn viên hiện nay có thể cân mọi tạo hình từ cổ trang đến hiện đại.

Được biết, Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió hứa hẹn sẽ có những thay đổi thú vị so với nguyên tác để phù hợp hơn với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, bộ phim vẫn sẽ giữ vững những giá trị cốt lõi mà tác phẩm muốn truyền tải đến khán giả.