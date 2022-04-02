Động thái của Song Hye Kyo khi "tình cũ" Hyun Bin đang ngây ngất trong tình yêu với vợ mới cưới

Trong những ngày trọng đại của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin, ngoài việc gửi những lời chúc phúc đến cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này netizen còn dành một sự chú ý đặc biệt cho một mỹ nhân từng hẹn hò với chú rể.
- Hé lộ thực đơn "siêu sang chảnh" trong hôn lễ của cặp vợ chồng son Hyun Bin - Son Ye Jin
- Hé lộ clip 'căng nét' giây phút Son Ye Jin bước vào lễ đường, ánh mắt '7 phần nuông chiều' của Hyun Bin khiến dân tình sục sôi
Ngày 31/3 vừa qua, đám cưới thế kỷ của cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin đã được tổ chức vô cùng long trọng với sự chúc mừng từ người thân, bạn bè cùng ngàn triệu fan hâm mộ. Trong những ngày hạnh phúc này, ngoài động thái của cặp đôi cô dâu rể thì các cư dân mạng cũng đặc biệt chú ý đến mỹ nhân từng hẹn hò với nam tài tử "Hạ Cánh Nơi Anh" - Song Hye Kyo.
Năm 2009 Song Hye Kyo và Hyun Bin từng công khai hẹn hò sau một thời gian hợp tác trong bộ phim Worlds Within. Tuy nhiên, mối tình giữa Song Hye Kyo và Hyun Bin lại không được suôn sẻ, cả 2 nhanh chóng lên tiếng xác nhận chia tay vào lúc nam tài tử thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hơn hết, tin đồn chồng cũ nữ diễn viên "Trái Tim Mùa Thu" - Song Joong Ki càng khiến dân tình tò mò không biết cô sẽ phản ứng như thế nào.
Trước những đồn đoán của "giang cư mận" Song Hye Kyo đã cập nhật Instagram của mình bằng một hình ảnh vô cùng xinh đẹp quảng bá cho bộ trang sức. Hình ảnh nữ diễn viên yêu kiều với trang phục trễ vai quyến rũ khiến cho người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Gương mặt xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp cùng khung xương quai xanh hoàn hảo, Song Hye Kyo chứng minh được vẻ đẹp của mình bất chấp khung hình, hoàn cảnh.
Hậu ly hôn, nữ diễn viên ngày càng trở nên nhuận sắc hơn, đồng thời các tác phẩm của cô cũng được khán giả đón nhận một cách tích cự. Có thể nói, Song Hye Kyo đã và đang chứng minh bản lĩnh cũng như đẳng cấp của bản thân mặc do những thị phị, đồn đoán không hay.