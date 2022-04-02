Động thái của Song Hye Kyo khi "tình cũ" Hyun Bin đang ngây ngất trong tình yêu với vợ mới cưới

Ngày 31/3 vừa qua, đám cưới thế kỷ của cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin đã được tổ chức vô cùng long trọng với sự chúc mừng từ người thân, bạn bè cùng ngàn triệu fan hâm mộ. Trong những ngày hạnh phúc này, ngoài động thái của cặp đôi cô dâu rể thì các cư dân mạng cũng đặc biệt chú ý đến mỹ nhân từng hẹn hò với nam tài tử "Hạ Cánh Nơi Anh" - Song Hye Kyo.

"Tình cũ" Hyun Bin - Song Hye Kyo đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng Ảnh: kyo1122

Năm 2009 Song Hye Kyo và Hyun Bin từng công khai hẹn hò sau một thời gian hợp tác trong bộ phim Worlds Within. Tuy nhiên, mối tình giữa Song Hye Kyo và Hyun Bin lại không được suôn sẻ, cả 2 nhanh chóng lên tiếng xác nhận chia tay vào lúc nam tài tử thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hơn hết, tin đồn chồng cũ nữ diễn viên "Trái Tim Mùa Thu" - Song Joong Ki càng khiến dân tình tò mò không biết cô sẽ phản ứng như thế nào.