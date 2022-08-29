Động thái bất ngờ của Lucas Hoàng Húc Hi hậu scandal tình ái, ngày trở lại đã không còn xa?

Sao quốc tế 29/08/2022 13:49

Đã gần 1 năm Lucas Hoàng Húc Hi ở ẩn kể từ scandal tình ái làm chấn động giới giải trí, nam nghệ sĩ bỗng có động thái khiến nhiều người chú ý.

Theo truyền thông Trung Hoa, vào ngày 28/8 vừa qua, Lucas Hoàng Húc Hi đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân của mình một bức ảnh có cảnh nhóm người đang cùng chơi đùa trên bãi biển vào lúc hoàng hôn. Bức ảnh này tuy không có bất kỳ chú thích nào nhưng đã nhanh chóng đạt được hơn 1 triệu lượt thích sau 1 giờ xuất hiện và hiện nay đã lên con số gần 3 triệu.

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Bài đăng mới nhất của Lucas Hoàng Húc Hi trên Instagram cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Động thái này của Lucas Hoàng Húc Hi khiến cho người hâm mộ của nam nghệ sĩ vô cùng bất ngờ, đồng thời cũng nuôi hy vọng anh sẽ trở lại hoạt động giải trí vào một ngày không xa. Được biết, kể từ sau scandal tình ái vào tháng 8 năm ngoái thì thành viên của NCT đã ở ẩn và tạm ngưng các hoạt động cùng với nhóm nhạc của mình.

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Lucas Hoàng Húc Hi sẽ sớm trở lại hoạt động với NCT? - Ảnh: Internet

Trước đó, vào cuối tháng 8/2021, mạng xã hội được phen chao đảo khi Lucas Hoàng Húc Hi bị tới 4 người tự nhận là người yêu cũ của anh đăng đàn "bóc phốt" với các hành vi như: Nói xấu thành viên cùng nhóm, nói xấu người hâm mộ, nói xấu cha ruột, thiếu chuyên nghiệp trong việc làm, dùng tiền của bạn gái để trả phí khách sạn, mua đồ hiệu, quan hệ không dùng biện pháp an toàn, yêu đương đồng giới, quan hệ tình dục khi chỉ mới 13 tuổi,....

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Trước hàng loạt cáo buộc trên, Lucas Hoàng Húc Hi đã viết thư tay xin lỗi người hâm mộ, tuyên bố sẽ tự vấn bản thân về những sai lầm đã gây ra. Bên cạnh đó, công ty chủ quản của nam nghệ sĩ cũng nhận trách nhiệm vì đã thiếu chu toàn trong khâu quản lý đời tư nghệ sĩ. Đồng thời, MV Jalapeno của anh và thành viên cùng nhóm là Hendery đã bị ngừng phát hành vì tính nghiêm trọng của sự việc. Mọi hoạt động cá nhân của Lucas Hoàng Húc Hi từ đó cũng tạm ngừng vô thời hạn.

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